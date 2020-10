Jak sprawdzić swoją szybkość łącza?

Od czego zależy szybkość łącza

Szybkość naszego łącza zależy przede wszystkim od planu, który wykupujemy u wybranego operatora. Jeśli chodzi o internet stacjonarny, operatorzy kablowi oferują łącza internetowe z ograniczoną prędkością. Najczęściej są to plany z ograniczeniem do 100 Mb/s, 300 Mb/s, 500 Mb/s i do 1 Gb/s.

W przypadku internetu mobilnego najważniejszą rzeczą wpływającą na szybkość łącza jest zasięg operatora w naszej lokalizacji. Aby wybrać właściwego operatora oferującego najlepszy zasięg, warto więc wcześniej sprawdzić go w miejscach, w których najczęściej przebywamy, czyli w domui pracy/szkole.

Zobacz: Jak sprawdzić zasięg sieci komórkowej.

Jak zwiększyć szybkość łącza bez zwiększania opłat

Aby zoptymalizować szybkość swojego łącza bez przechodzenia na droższy plan w ofercie internetu stacjonarnego, warto najpierw sprawdzić swój komputer i wyeliminować obecność w nim wirusów. Ponadto przeprowadzić aktualizację systemu, oprogramowania naszego routera WiFi oraz sterowników do karty sieciowej.

Drugą ważną rzeczą jest właściwe ustawienie routera, w zależności od rozkładu naszego mieszkania i urządzeń korzystających z sieci WiFi, warto umieścić go w jego centralnej części. Jeśli korzysta z niej tylko komputer, router ustawiamy jak najbliżej jego. Nie zaszkodzi też wyposażenie go w dodatkowe anteny, często sprzedawane razem z routerem.