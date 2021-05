Jak się pozbyć internetowych „czarnych dziur”?

Wzmacniacze

Zależnie od skali problemów z siecią, możemy zastosować różne sposoby ich rozwiązania. Najtańszą metodą jest z pewnością zakup prostego i taniego wzmacniacza sygnału WiFi. Jeśli znajdziemy w naszym mieszkaniu pojedynczą „czarną dziurę”, to przy pomocy urządzenia tej klasy możemy ją załatać w ciągu minuty, potrzebnej na wyjęcie go z pudełka, wetknięcie do gniazdka i sparowanie z bazową siecią.

To o czym trzeba koniecznie pamiętać przy wyborze modelu wzmacniacza, to konieczność dobrania jego parametrów pod router, z którym będzie współpracować. Extender powinien mieć parametry co najmniej takie same (lub lepsze), jak nasz główny „rozpylacz” sygnału. Jeśli nasz router obsługuje WiFi 6, to i wzmacniacz powinien ten standard obsługiwać. Jeśli tego nie dopilnujemy, wydajność naszej podsieci będzie gorsza.

Po skonfigurowaniu urządzenia, jedyne o czym trzeba będzie pamiętać, to przestawienie urządzeń w feralnym miejscu na nową podsieć. W przypadku urządzeń TP-Link będzie ona miała domyślnie nazwę taką, jak główna, ale z końcówką _EXT (można to oczywiście zmienić w ustawieniach).

TP-Link oferuje całą gamę urządzeń tego typu, pracujących w standardach WiFi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) lub w najwyższych modelach także Wi-Fi 6 (802.11ax). Wzmacniacze oferują prędkości od 300 Mb/s (standard N300), aż po 1800 Mb/s w dwupasmowym modelu klasy AX1800 (prędkość 1201 Mb/s dla pasma 5 Ghz oraz 574 Mb/s dla 2,4 Ghz).

Wzmacniacze różnią się między sobą także cechami użytkowymi, wielkością czy wyglądem. TP-Link produkuje modele podłączane do portu USB, jak TL-WA820RE, jak i wpinane do gniazdek elektrycznych. Niektóre z nich zostały dodatkowo wyposażone w fizyczne złącza Ethernet, jak choćby w przypadku wielokrotnie nagradzanego modelu RE505X. Znajdziecie też wzmacniacze wyposażone w duplikator gniazda elektrycznego, jak w przypadku bardzo ciekawie zaprojektowanego modelu RE365.

Pełną ofertę wzmacniaczy TP-Link znajdziecie tutaj:

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/range-extender/

Nowszy router

Jeżeli problem z zasięgiem nie jest duży, można też rozważyć wymianę samego routera na model o lepszym zasięgu. Będzie to rozwiązanie droższe, ale przy tej okazji można przejść na urządzenie pracujące w najnowszym standardzie WiFi 6 i przygotować fundament pod porządnie zorganizowany system smart home.

Warto rozważyć taki krok szczególnie wtedy, gdy wasze urządzenie ma już swoje lata, a wy jesteście zapalonymi graczami. Dla tego typu klientów TP-Link oferuje na przykład router Archer AX11000 ze specjalnie wydzielonym drugim pasmem 5 GHz przeznaczonym właśnie dla graczy. Dla zwykłych, choć nadal bardzo wymagających użytkowników świetnym wyborem może być ceniony i wszechstronny model Archer AX6000.

Oba opisane powyżej routery zostały wyposażone w imponującą liczbę ośmiu anten o dużej mocy, zapewniających spory i stabilny zasięg WiFi. Za optymalizację sygnału odpowiada technologia Beamforming, dzięki której kształt wiązki sygnału jest odpowiednio optymalizowana do naszego pomieszczenia. W obu przypadkach mamy do dyspozycji obsługę sieci WiFi 6, porty Gigabit Ethernet (aż 8 gniazd) oraz po jednym porcie USB-C 3.0 i USB-A 3.0.

TP-Link oferuje na dziś kilkadziesiąt modeli routerów, które różnią się zastosowanymi technologiami oraz oczywiście ceną. Niezależnie od tego, jak wygląda rozkład Waszego mieszkania i sieciowe wymagania, na pewno znajdziecie wśród nich model, który spełni Wasze oczekiwania.

Całą ofertę routerów TP-Link znajdziecie tu:

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/wifi-router/

OneMesh

Jeżeli macie naprawdę duży dom i występuje konieczność użycia kilku wzmacniaczy, powinniście rozejrzeć się za rozwiązaniami kryjącymi się pod nazwą „OneMesh”.

OneMesh łączy kompatybilne routery i wzmacniacze sygnału w jednolitą sieć o tej samej nazwie, co umożliwia swobodne poruszanie się po domu np. podczas wideokonferencji, bez ryzyka, że połączenie nagle zostanie przerwane.

Co więcej, jeśli posiadasz już router od TP-Link, jest duża szansa, że nie musisz go wymieniać, by cieszyć się siecią OneMesh. Aktualizacje oprogramowania wprowadzające tę technologię trafiły do wielu popularnych modeli routerów. Wystarczy sprawdzić, czy Twój router otrzymał już aktualizację i dokupić do niego wzmacniacz sygnału ze wsparciem dla OneMesh.

Lista kompatybilności OneMesh jest dostępna tutaj:

https://www.tp-link.com/en/onemesh/product-list/

Deco, system Wi-Fi mesh w służbie domu

System Wi-Fi mesh to rozwiązanie, dzięki któremu wszystkie urządzenia pracują w ramach jednej sieci o tej samej nazwie i haśle. Dzięki temu użytkownik może przemieszczać się po całym domu bez obawy o utratę połączenia – jednostki będą przełączać się między sobą automatycznie, zapewniając najlepszy możliwy transfer.

Systemy mesh od TP-Link tworzy seria urządzeń „Deco”. Najprostsze z nich pracują w standardzie AC1200 (Wi-Fi 5). Producent posiada w swojej ofercie także zaawansowane urządzenia dla najbardziej wymagających użytkowników, pracujące w standardzie Wi-Fi 6.

Urządzenia Deco są sprzedawane w zestawach. Dzięki temu łatwo dobrać odpowiednią ilość routerów dopasowaną do indywidualnych potrzeb danego użytkownika. W razie potrzemy, taki system można rozbudować w każdej chwili, dokupując po prostu kolejną jednostkę Deco. Ogromną zaletą urządzeń z serii Deco jest ich banalna konfiguracja. Odbywa się ona poprzez aplikację mobilną dostępną na systemy iOS oraz Android. Oprogramowanie prowadzi użytkownika krok po korku przez proces instalacji, który trwa dosłownie kilka minut.

Wszystkie urządzenia z serii Deco znajdziecie tutaj:

https://www.tp-link.com/pl/home-networking/deco/

Budujesz dom? Omada może być dla ciebie

Jeżeli jesteście dopiero na etapie budowy lub gruntownego remontu waszego domu, możecie też rozważyć wyposażenie go w rozwiązania przeznaczone zasadniczo dla biznesu, ale doskonale sprawdzające się także w użytkowaniu prywatnym. Mowa o profesjonalnym systemie sieciowym TP-Link Omada.

Omada jest, jak wszystkie produkty TP-Link, łatwa w użyciu i podstawowej konfiguracji, ale jednocześnie daje ogromne możliwości w zakresie zarządzania i nadzoru nad stworzoną w oparciu o nią siecią. Szczególny nacisk położono tutaj na kwestie bezpieczeństwa oraz stabilności pracy. Kontrolę na tymi aspektami sprawują opracowane przez TP-Link algorytmy sztucznej inteligencji.

System tego typu składa się z kontrolera sprzętowego lub programowego, przełącznika oraz punktów dostępowych, które umieszczamy w pomieszczeniach naszego domu lub biura. TP-Link Omada ma w swojej ofercie „access pointy” zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Te ostatnie mogą pracować na przykład w ogrodzie, są odporne na działanie czynników atmosferycznych.

Urządzenia przeznaczone do wnętrz mogą być montowane naściennie, pod sufitami lub w puszkach elektrycznych, wybór jest po prostu ogromny. Jak we wszystkich liniach produktowych TP-Link, najprostsze modele obsługują WiFi 4, ale zdecydowana większość jest już dziś zgodna ze standardami WiFi 5 i 6.

Więcej o rozwiązaniu Omada przeczytasz tutaj:

https://www.tp-link.com/pl/omada-sdn/

Podsumowanie

Jak widzicie z powyższego zestawienia, rozszerzenie czy wręcz budowa nowoczesnej sieci nie nastręcza dziś żadnych problemów. TP-Link oferuje zarówno tanie i banalne w konfiguracji urządzenia dla „zwykłego użytkownika”, jak i profesjonalne, kompleksowe systemy dla osób wyjątkowo dbających o bezpieczeństwo i nieidących na żadne kompromisy.

Wszystkie urządzenia TP-Link obsługiwane są za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych. Dla routerów i wzmacniaczy jest to aplikacja Tether, seria Deco ma własną, bardzo intuicyjną aplikację o tej samej nazwie. Omada pozwala na zarządzanie przy pomocy aplikacji mobilnej Omada, jak i przy pomocy bardzo rozbudowanej platformy chmurowej.

Produkty TP-Link wyróżniają się długimi okresami gwarancji. Linie konsumenckie (routery, wzmacniacze, seria Deco) dysponują 3 letnią ochroną producenta, urządzenia dla biznesu z rodziny Omada są objęte najdłuższą, aż 5-letnią gwarancją.

Tekst powstał we współpracy z firmą TP-Link.