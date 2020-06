Naprawiona bateria i druga młodość: format Macbooka po 5 latach

No, ale ok, nie używam już tam zbyt wielu aplikacji, które musiałbym na nowo konfigurować, więc w sumie czemu nie. Dysk 128GB nie jest duży, kilkadziesiąt GB danych da się szybko, łatwo i bezproblemowo zrzucić. Przecież gorzej nie będzie, prawda?

Format MacBooka, jak to format MacBooka. Wybrałem opcję najbardziej inwazyjną, wyczyściłem i wykasowałem wszystko co oferował tryb przywracania. Chciałem nowy system i gołe dyski.

Nie spodziewałem się cudów.

Skłamałbym jednak mówiąc, że efekt znacząco nie przerósł moich oczekiwań.

Tak na oko przynajmniej 30% wzrostu wydajności (czy raczej jej powrotu), co przekłada się zarówno na czas uruchamiania systemu, aplikacji, pracę w nich, jak i ogólne odczucia. Mimo porządku musiał być już na dysku taki śmietnik, że komputer dławił się szukając odpowiednich plików. To samo jeśli chodzi o system – obstawiałem raczej, że sprzęt będzie sobie radził gorzej z każdą kolejną aktualizacją macOS, tymczasem po wyczyszczeniu okazuje się, że najnowsza wersja działa lepiej niż poprzednia. I nawet ta jeszcze wcześniejsza.

Ale największym zaskoczeniem była jednak bateria

Nie dość, że po formacie komputera zniknął monit problemów z ogniwem, to zauważalnie wzrosła jego żywotność – czyli tak zwany czas pracy na jednym ładowaniu. Fakt, nie jest tak dobrze (o ile w przypadku rMBP 13 z tamtego roku można używać słowa „dobrze”) jak po zakupie, ale w tym samym czasie, po tych samych czynnościach z tymi samymi ustawieniami jasności ekranu oraz podświetlenia, komputer jeszcze kilka tygodni temu gubił około 45% baterii. Teraz jest to niecałe 30%, czyli dość znacząca różnica.

Można więc śmiało powiedzieć, że mój MacBook – czyli komputer, któremu według wielu osób nie są potrzebne formaty – dostał nowe życie, drugą młodość. I cieszy najbardziej właśnie ta bateria, bo powoli zbierałem się do jej wymiany, a tak na razie mogę sobie odłożyć jeden wydatek, bo i zaufanie do czasu pracy dość mocno się zmieniło. Wciąż nie jest tak jakbym tego chciał, ale jako komputer do pisania podczas podróży bez dostępu do ładowarki znów powinien zdać egzamin.

Swoją drogą muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z zakupu tego sprzętu. Dzisiejsze ceny MacBooków raczej nie zachęcają, ale i wtedy był to sprzęt droższy niż laptopy konkurencji z porównywalnymi podzespołami. Przerabialiśmy jednak w redakcji te same konfiguracje i nikt nie ma już na biurkach ani jednego z tych sprzętów. Któryś zaczął się grzać jak szalony, innemu odmówiła posłuszeństwa klawiatura, a jeszcze innemu ekran. Mój MacBook natomiast był ciągle przenoszony, towarzyszył mi w podróżach, wyrenderowałem na nim mnóstwo filmów (więc obciążenie fizyczne i sprzętowe nieporównywalnie większe niż praca biurowa), a jednak wciąż jest nie tylko sprzętem używalnym, ale i na tyle sprawnym, by posłużyć jeszcze jakiś czas. I teraz zostaje tylko pytanie – jak bardzo zyskałaby jego wydajność, gdybym oddał go do czyszczenia.

grafika: 1, 2, 3