Jak Polska radzi sobie z elektrośmieciami na tle europejskich krajów? Nie jest dobrze, ale tragedii też nie ma

clearitwaste.co.uk opracowało raport, który pokazuje, jak poszczególne europejskie państwa radzą sobie z elektrośmieciami. W tym celu przeanalizowali dane udostępniane przez Global E-Waste Statistics Partnership oraz informacje o ludności zebrane przez ONZ. Raport zawiera podsumowanie na temat 39 krajów, które odpowiadają za największą produkcję elektrośmieci w Europie. Z wyniku raczej dumni nie możemy być, ALE równocześnie wypadamy całkiem nieźle na tle „konkurencji”.

Zdziwienie razy 3

Pierwsze zdziwienie dotyczy naszej wysokiej, a raczej stosunkowo niskiej pozycji (im niżej, tym lepiej). W zestawieniu zajmujemy 24* miejsce, co oznacza, że radzimy sobie przyzwoicie. NIe zrozumcie mnie źle, ale patrząc na problemy, jakie nasz naród ma z segregacją śmieci, nie sądziłem, że umiemy sobie radzić z ich elektroniczną wersją.

Nie zmienia to jednak tego, że nasz uśredniony wynik to 32.8 kg na domostwo. Nic Ci to nie mówi? To weź przeciętny 24-calowy monitor komputerowy. Następnie ustaw 12 sztuk obok siebie. To mniej więcej tyle elektrośmieci. Tak dochodzimy do zdziwienia numer 2.

To naprawdę masa elektroniki!. Jak to się dzieje, że tak dużo sprzętu ląduje w śmietniku?

Zdziwienie numer 3 to kraj, który zajmuje pierwsze miejsce. Norwegowie generują rocznie aż 57 kg! No po prostu masakra. Mówimy przecież tylko o jednej rodzinie, teraz to pomnóżcie przez ilość domostw i otrzymuje wyniki, które są wręcz absurdalne. Dodatkowo Norwegów zawsze uważałem za bardziej „oświeconych” w kwestiach ekologii.