Jak połączyć telefon z telewizorem – oto najlepsze sposoby

Na rynku sprzedawanych jest wiele modeli urządzeń z Android TV, zaś w przypadku chęci uzyskania obsługi AirPlay możemy nabyć Apple TV (rekomendowane jest 4. generacji). W przypadku urządzenia z Android TV w grę wchodzi nie tylko obsługa Chromecasta, ale także innych aplikacji, które pozwalają podłączać telefon do telewizora z użyciem innych standardów. Żadne inne nie są jednak tak wydajne i tak szeroko wspierane jak dwa wymienione, dlatego najlepszym wyborem będzie wybranie pomiędzy Google Cast i AirPlay, bo to one obecne są w większości aplikacji.

Jak połączyć telefon ze starszym telewizorem?

Niektóre telefony (np. Xperia S) posiadały złącze, które pozwalało skorzystać z przewodu micro HDMI, a ten podłączało się do telewizora, by sklonować zawartość ekranu. Dziś nadal można używać różnych przejściówek, by wykorzystać port USB w smartfonie (z Androidem) do mirroringu, ale takie rozwiązanie wiąże się oczywiście z zależnością od długości przewodu, co niesie pewien dyskomfort. Wygodniejszym wyjściem jest skorzystanie ze wspomnianych w akapicie powyżej przystawek TV, które podłączymy do portu HDMI, a one umożliwią skorzystanie z sieci Wi-Fi do przekazywania obrazu i dźwięku z telefonu/aplikacji na telefonie.

W łączeniu telefonu z telewizorem, Bluetooth wciąż ma znaczenie

Choć wydaje się, że do działania większości funkcji łączenia różnych urządzeń używane jest tylko Wi-Fi, to obecność łączności Bluetooth wciąż ma spore znaczenie. To właśnie dzięki Bluetooth urządzenia mogą potwierdzić, że są niedaleko siebie i wtedy pozwolą na inicjację i autoryzację połączenia.