Jeśli już jednak doszło do utraty danych to okazuje się, że w sieci nie brakuje aplikacji, które pozwalają spróbować je odzyskać. Jedną z najczęściej polecanych jest Tenorshare UltData, który dostępnych jest zarówno w wersji współpracującej ze smartfonami z Androidem jak i z iOS. Co więcej w przypadku Androida pozwala odzyskać zdjęcia, kontakty, a nawet wiadomości z WhatsAppa z telefonów z systemem w wersji 6.0 lub nowszej i bez tzw. roota, czyli uprawnień administratora. Według twórców Tenorshare UltData jest w stanie odzyskać dane nawet po resecie telefonu do fabrycznych ustawień (tzw. factory reset). Nie jest to jednak jedyna tego typu aplikacja, podobne możliwości ma też dr.fone, iMyPhone czy PhoneRescue. Niestety każda z tych aplikacji jest płatna, Tenorshare sprzedawany jest w modelu subskrypcyjnym, miesięczny koszt to 36 USD (a roczny 39 USD…).

Jeśli zaś chodzi o karty microSD to najlepiej potraktować je jako osobne nośniki i skorzystać z aplikacji do odzyskiwania danych na PC. Gorzej jeśli mieliśmy tam zaszyfrowane dane, wtedy bez dostępu do smartfona, z którego karta została wyciągnięta nic nie uda się zrobić.

4. Odzyskiwanie danych w ekosystemie Apple

W przypadku Maków sytuacja jest bardzo podobna jak z komputerami z systemem Windows. Tutaj również dostępne jest sporo aplikacji, które pozwalają na odzyskiwanie danych z nośników podpiętych do komputera. W ekosystemie Apple może to być nawet łatwiejsze, bo dzięki trybowi target disk mode możemy podłączyć jeden komputer do drugiego (np. przy pomocy kabla Thunderbolt) i uzyskać dostęp do plików zapisanych na tym drugim urządzeniu. Więc w przypadku gdy uszkodzicie ekran lub klawiaturę swojego Maka, to możliwe będzie skopiowanie danych na inny komputer (też Mac) przed odesłaniem swojego urządzenia do serwisu. W wielu przypadkach może to być przydatne.

Z darmowych aplikacji do odzyskiwania danych dostępnych na komputerach Mac trzeba wymienić przede wszystkim Testdiska, o którym wspominałem już powyżej. Poza tym jest też sporo płatnych programów jak chociażby Disk Drill for Mac, iSkysoft Data Recovery (za darmo można odzyskać 1 GB danych) czy M3 Mac Data Recovery (również darmowy 1 GB), który dodatkowo potrafi odczytać zaszyfrowane partycje APFS.

5. Odzyskiwanie danych nie jest dla Ciebie? Rób kopie w chmurze!

Jak już wspominałem powyżej, zamiast odzyskiwać dane, lepiej jest robić ich regularne kopie. Najlepsza opcja to skorzystanie z jednego z serwisów chmurowych, które oferują kilka czy kilkanaście GB za darmo, co powinno pozwolić na zabezpieczenie naszych najważniejszych plików. Jeśli chcecie backupować zdjęcia to niestety bez płatnego planu raczej się nie obejdzie. Wśród najpopularniejszych serwisów warto wymienić OneDrive od Microsoftu (7,99 PLN miesięcznie za 100 GB), Google Drive (89,99 PLN rocznie za 100 GB) oraz pCloud, który wyróżnia się tym, że pozwala wykupić jednorazowy abonament na zawsze. 500 GB kosztuje wtedy 175 euro (~800 PLN), czyli całkiem sporo ale jeśli wierzymy, że serwis przetrwa kolejne 10 lat to i tak się opłaca. Można też wykupić plan roczny, 500 GB kosztuje wtedy niespełna 50 euro (~220 PLN).