Oprócz dostępu do 5G, klienci wybierający plan Play Solo XL będą mogli korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS (to pierwszy plan w Play, w którym dostępne są nielimitowane MMS-y) oraz z 20 GB transferu danych (później „lejek” 1 Mb/s). Nowy plan mogą aktywować sobie kodem lub w aplikacji Play24 osoby korzystające z taryf: Formuła Play na Kartę, Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Play na Kartę Rok Ważności Konta.

Zmian doczekała się też taryfa odNowa, do tej pory można było w niej aktywować z osobna pakiety minut, wiadomości czy transferu danych, od teraz dostępne w niej będą trzy pakiety usług Solo Mini, Solo L i Solo XL odNowa.

Solo Mini Solo L Solo XL odNowa Internet 10 GB 15 GB 20 GB Rozmowy nielimitowane nielimitowane nielimitowane SMS-y nielimitowane nielimitowane nielimitowane MMS-y nielimitowane Okres działania 10 dni (jednorazowy) miesiąc (cykliczny) miesiąc (cykliczny) Aktywacja w Play24 ✔ ✔ ✔ Aktywacja kodem *111*209*1# *111*571*1# *111*229*1#

Solo XL odNowa to kopia nowego planu Play Solo XL, też mamy tu pełen no limit na rozmowy i wiadomości (SMS/MMS) oraz 20 GB transferu danych i możliwość korzystania z sieci 5G od Play.

