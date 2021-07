Jak napisać swój pierwszy scenariusz serialu audio?

Jak narodził się pomysł na „Gry Luizy”?

Psychopata to przebiegły potwór, który superinteligencję i nieodparty urok wykorzystuje do zbrodni. Wszyscy to wiedzą, prawda? A jeśli to świetna chirurżka, skuteczny dyrektor, neurolog. Koleżanka, z którą można liczyć na dobrą zabawę. Na początku była książka Jamesa Fallona „Mózg psychopaty”. Autor, neurolog, badając mózgi osób psychopatycznych odkrył, że sam do nich należy. Czytając go, zderzałam jego przemyślenia z obrazem psychopaty z popkultury. Fallon pisał o tym, że wczesna diagnoza i terapia psychopatów mogą przekładać się na ich życiowy sukces. Porównywał to z autyzmem, z zespołem Aspergera. Przed oczami stanęła mi młoda dziewczyna, psychopatka, poddająca się terapii. Zobaczyłam ją, urzekającą, mocną; usłyszałam, jak mówi. Dostała imię Luiza.

Czy pamiętasz coś szczególnego z okresu pisania scenariusza?

Pisanie było bardzo intensywne. To, co dla mnie było nowością, to bieżąca praca z redaktorką, Kasią Franus. To była i przyjemność, i nauka. A przede wszystkim finalny efekt był dużo lepszy, niż gdybym nie miała takiego super wsparcia.

Skąd można zaczerpnąć inspiracji, by rozwinąć swój pomysł?

Ze spaceru, absurdalnego dowcipu, przeczytanych artykułów, książek, obejrzanych filmów, notek prasowych, rozmów – wszystkiego. Nigdy nie wiadomo, co okaże się brakującym puzzelkiem albo inspiracją. W czasie, gdy pracuję nad tekstem, niemal wszystko mi się z nim kojarzy.

„Gra Luizy” stała się serialem audio – co czuje autor scenariusza słysząc swój projekt w takiej wersji?

Bardzo przeżywam to, co słyszę, to duże emocje. Jest też we mnie zdumienie, że to się wydarzyło naprawdę. Do tej pory czytelnicy uczyli mnie pokory, znajdując w moich książkach rzeczy, których, wydawało mi się, nie napisałam. Ze scenariuszem jest podobnie – w finalnej wersji audio słyszę rzeczy dla mnie samej zaskakujące, które z tekstu wydobyli aktorzy i reżyser. Scenariusz to tekst-baza, z którego dopiero powstaje końcowe dzieło. Każdy, kto z nim pracuje dokłada swoją wiedzę, talent, interpretację. Mam to szczęście, że „Gra Luizy” trafiła do realizacji w najlepsze ręce, pod każdym względem.

Czy masz jakieś porady dla początkujących scenarzystów?

Sama czuję się początkującą scenarzystką. Uczę się wciąż i słuchając gotowej „Gry Luizy”, i słuchając innych produkcji. Jeśli miałabym podzielić się spostrzeżeniami, to mam dwa: pokochaj swój pomysł, bo spędzisz z nim bardzo dużo czasu i nie zawsze będzie fajnie, będą trudniejsze momenty. I drugie – czytaj tekst na głos. To wiele zmienia. Choć to akurat rady nie tylko do scenariuszy, ale do pisania w ogóle.

Domyślam się, że teraz – podobnie jak ja – zastanawiacie się, co sprawiło, że to „Gra Luizy” została zrealizowana jako serial audio i jak wyglądał proces powstawania produkcji. Tutaj rąbka tajemnicy uchyla Anita Rochalska, producentka „Gry Luizy”.

Jak potoczyły się dalsze losy tytułu, co zdecydowało o tym, że powędrował taką drogą i stał się produkcją audio z taką obsadą i o takim rozmachu?

Bardzo zależało nam na tym, by zwycięski scenariusz – który jest naprawdę świetny – został zrealizowany na jak najwyższym poziomie. Stąd wybór znanej i cenionej obsady oraz doświadczonego reżysera. Chcieliśmy także osiągnąć 100% szczerości i naturalności, dlatego dobraliśmy prawdziwego ojca i córkę. I choć paradoksalnie historia Luizy i Witolda jest mocno odmienna od relacji Aleksandry i Bogusława Lindy, to wypadli niesamowicie. Naszym celem było także pokazanie młodym twórcom, że warto brać udział w konkursach takich jak Empik Go Story. Gdy dostajemy takie teksty, jak ten od Ani Robak-Reczek, robimy wszystko, co w naszej mocy, by stworzyć serial na jak najwyższym poziomie.

Jakich scenariuszy szuka Empik Go? Co powinno się w nich pojawić, by miały szansę na realizację z takim rozmachem, jak „Gra Luizy”?

Dla nas najważniejsza jest autentyczność historii. Obok stawiamy aktualność poruszanych wątków, relewantność ze współczesnym światem i oczywiście warsztat pisarski albo potencjał, który twórca przejawia. Nawet próbka tekstu może powiedzieć nam bardzo dużo o autorze. Gdy w kolejnych etapach poznajemy jego historię, otoczenie – buduje się coraz pełniejszy obraz. Mamy świadomość, że jeśli opowiadanie brzmi autentycznie, jest zbudowane na doświadczeniu, prawdzie i emocjach autora – to to się po prostu uda.

Swoje scenariusze możecie zgłaszać już teraz na stronie konkursowej Empik Go STORY, ale zanim zasiądziecie do klawiatury musicie wiedzieć, że po sukcesie, jakim była zeszłoroczna edycja, zdecydowano o zorganizowaniu odrębnego konkursu na opowiadanie Empik Go SHORT, co stwarza szanse zaistnienieć autorom krótkich form prozatorskich. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Krótka historia namiętności”.

W gronie jurorów konkursu STORY znaleźli się Anna Dziewit-Meller (pisarka i dziennikarka), Wojciech Chmielarz (autor kryminałów i dziennikarz), Łukasz Muszyński (dziennikarz filmowy, zastępca redaktora naczelnego portalu Filmweb). Jedną z jurorek jest też Katarzyna Franus, kierownik literacki Empik Go, która zdradziła nam, jak należy podejść do swojego scenariusza, by zwiększyć jego szanse na zwycięstwo.

Od czego należy rozpocząć pracę nad scenariuszem serialu, zakładając, że mamy już w głowie pomysł na fabułę?

Przede wszystkim należy się ucieszyć, bo pomysł to już bardzo dużo. Zwłaszcza dobry pomysł. Od niego wszystko się zaczyna. Później następuje właściwa praca, czyli przekładanie naszego pomysłu na wciągającą fabułę.