Jak naładować telefon bez ładowarki – sprawdzone sposoby

W dużych miastach mamy też jeszcze jeden sposób, by naładować smartfon. Otóż w autobusach komunikacji miejskiej zaczęły pojawiać się gniazdka z USB, które pozwalają podróżnym podładować smartfon. Jednak to rozwiązanie, pomimo iż wygodne, jest też dosyć ryzykowne. Udowodniono bowiem, że w taki sposób dosyć prosto jest rozprowadzać wirusy, ale też istnieją udokumentowane przypadki ataków z wykorzystaniem tych instalacji. Warto więc unikać, jeżeli nie mamy absolutnej konieczności użycia telefonu.

Ile może trwać ładowanie smartfona bez ładowarki

Dzisiejsze ładowarki potrafią przesłać do telefonu prąd o mocy 120 W. Jest to znaczący postęp względem tego, co mieliśmy jeszcze niedawno (a iPhone’y mają do teraz) czyli standardowych, 5W ładowarek. Jednak nie oczekujmy, że ładując telefon w sytuacji „awaryjnej” uzyskamy czasy rzędu „połowa baterii w 20 min.” Dlaczego? Po pierwsze, różni producenci wykorzystują różne standardy ładowania, a ci, którzy używają tego samego, często mają własne, niekompatybilne ze sobą implementacje. Dlatego też, jeżeli podepniemy superszybką ładowarkę Xiaomi do Samsunga, będzie ona ładowała baterię z podstawową mocą 5 W. W miejscach publicznych raczej nie mamy w ogóle szansy na znalezienie oryginalnej ładowarki, dlatego tym bardziej prędkość ładowania nie będzie powalała na kolana.