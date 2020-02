Smartfon zamiast kamery

Już z założenia smartfony wydają się być urządzeniami do wszystkiego. Nie tylko mają zastępować telefony, ale również służyć jako sprzęt do przeglądania internetu, pozostawania w kontakcie ze znajomymi na komunikatorach, nawigowania, oglądania filmów, słuchania muzyki i tu można by było jeszcze długo kontynuować takie wymienianie kolejnych rzeczy. Po prostu te produkty są tak intensywnie używane, że powinny pełnić wiele funkcji. Z jednej strony dobrze, że otrzymujemy coś tak wielofunkcyjnego, ale z drugiej trudno oczekiwać wybitnej jakości w każdym aspekcie. Tym bardziej, że mówimy o kompaktowych konstrukcjach. Teraz producenci kładą bardzo duży nacisk na możliwości fotograficzne.

Jeżeli chodzi o smartfony, to wręcz niezastąpionym wsparciem pozostają różnorodne akcesoria stworzone z myślą o nich. Podstawowy element to moim zdaniem gimbal. Poprawiona stabilizacja jest niezbędna nawet przy drogich kamerach, więc zakup jej do telefonu to świetny pomysł, który opłaci się, jeżeli dużo nagrywamy z wykorzystaniem smartfona. Inna sprawa, że to już nieco droższy wydatek. Sensowne produkt da się nabyć za około 1000 złotych, a te najlepsze to nawet dwa lub trzy razy więcej. Za mniej też można coś kupić, ale wybór mamy zdecydowanie bardziej ograniczony.

Zobacz też: Oto najlepsze smartfony na rynku. Jaki flagowiec wybrać?

Urządzenie mobilne jest wyjątkowo przenośne, na co wskazuje sama nazwa, mamy je ciągle przy sobie i oferuje świetnie działający tryb automatyczny. Z kolei kamera to dodatkowy wydatek. W zamian jednak profesjonaliści są w stanie wykrzesać z niej znacznie więcej i docenią dopracowaną konstrukcję, która nie stara się na siłę przełamywać praw fizyki. Wyższa jakość oraz większe pole do obróbki to zdecydowane zalety profesjonalnego sprzętu. Nie wspominając tu jeszcze o dostępności innych obiektywów oraz pozostałych akcesoriów – pod tym względem przewaga jest miażdżąca. Wciąż smartfon to niezłe wyjście na początek i rozsądne rozwiązanie dla amatorów oraz półprofesjonalistów. Warto zresztą popatrzeć, jakie produkcje zostały nagrane właśnie smartfonami.

O czym warto pamiętać?

Zacznijmy od podstaw samego nagrywania smartfonem, czyli warto zadbać o jak najbardziej stabilne ujęcia i rozważne ruszanie telefonem. To właśnie niekontrolowany ruch kamery, lub ujęcia zbyt statyczne psują najczęściej finalny efekt nagrania. Tu pomagają nowoczesne systemy stabilizacji obrazu, ale należy podchodzić do tego z dystansem.

Kolejny krok odnosi się bezpośrednio do zaplanowania treści samego materiału. Musimy zdecydować się, co konkretnie chcemy nagrywać i jaka będzie myśl przewodnia. Niewątpliwie takie rozplanowanie może mieć większy wpływ na finalny materiał niż sprzęt.

Kolejna rzecz to już obróbka samego materiału. Zdecydowanie warto o tym pamiętać, ponieważ dodatkowa edycja już w profesjonalnym programowanie może znacząco poprawić jakość wideo. Zresztą sam montaż to kluczowa sprawa przy wideo.

Przeczytaj również: Jaki smartfon do zdjęć i filmów? Oto najlepsze propozycje.

Po czwarte przechodzimy do akcesoriów. Niewątpliwie przydatne są slidery, statywy oraz gimbale, które pozwalają na więcej ujęć przy zachowaniu wysokiej jakości. Jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku, to do wyboru jest mnóstwo dedykowanych do urządzeń mobilnych mikrofonów, np. te od Rode. W ten sposób w niewielkim budżecie można skompletować naprawdę ciekawy zestaw do filmowania.