Sprawdziłem jak pod koniec 2020 roku działają dostawy Poczty Polskiej w porównaniu z inPostem. Nic się nie zmieniło, wciąż jest dramatycznie źle

Jakież było moje zaskoczenie kiedy otworzyłem skrzynkę na listy. Obok papierowej korespondencji z banku (list bez potwierdzenia odbioru i znajduję podobny w skrzynce co miesiąc) leżało…AWIZO. Z datą, bez godziny. „list polecony”, „duży”. Z adresem mojej cudownej placówki pocztowej (o niej za chwilę) – ewidentnie wypisany przy biurku, a nie na ścianie czy kolanie, charakter pisma jest zbyt ładny, a litery zbyt dokładne napisane.

Stało się więc dokładnie to, co działo się kiedyś, kiedy jeszcze korzystałem z usług Poczty Polskiej. Listonosz nie miał mojej przesyłki, miał awizo, które wrzucił do skrzynki. Skąd ta pewność? Bo nigdy nie dostałem od niego nic innego niż list – i ja nie mam do niego pretensji, to bardzo fajny i miły człowiek, ale skoro zawsze widzę go z małą torbą i listami, a nigdy paczkami – to czemu tym razem miałby zrobić wyjątek? Rozumiem, że to odgórne założenie, że po paczki przychodzi się na pocztę. I co z tego, że przecież usługa, z której skorzystałem to dostarczenie przesyłki do domu, a nie do placówki poczty.

Szlag mnie trafił tak samo, jak trafiał kiedyś. Dlaczego? Bo w 2012 roku jakaś tęga głowa decydowała, do której placówki pocztowej przypisać mój blok. I nie uznała, że może warto wybrać dla mnie i moich sąsiadów najbliższą pocztę będącą w odległości 750 metrów. Zamiast tego dorzuciła mój blok do placówki będącej w odległości 2,4 km. Ale pal licho odległość, to chyba najgorsza poczta z jakiej kiedykolwiek korzystałem. Ciasna, zawsze pełna ludzi i mimo systemu numerków zmuszająca do czekania na obsłużenie od 30 minut wzwyż. Zapytałem tam nawet kiedyś dlaczego ponownie mimo tego, że cały dzień byłem w domu nie dostałem przesyłki, tylko AWIZO. Dwa razy. I dwa razy moje pytanie zostało całkowicie zignorowane. Piszę ten artykuł w piątkowy wieczór, dochodzi godzina 18:00, a ja powoli zbieram się na pocztę po swoją przesyłkę…ale jeszcze raz spojrzałem na awizo. „przesyłkę można odebrać od dnia jutrzejszego„.

Jutro jest…sobota, wskazana placówka poczty jest zamknięta, co też potwierdza informacja na stronie https://pocztawarszawa.pl/.

Przesyłka w okolicach godziny 17:15 otrzymała status „Awizo – przesyłka do odbioru w placówce”. Co ciekawe z godziną 15:03, był on więc w „limbo” ponad dwie godziny. Nie ma informacji kiedy odebrać przesyłkę, trudno więc ocenić co ma większą moc – status na stronie, czy standardowa pieczątka na awizo.

Ostatecznie zaryzykowałem, co jak się okazuje, rozwija dodatkowo całą przygodę. Kiedy już dotarłem do okienka, rozmowa wyglądała mniej więcej tak:

– Dzień dobry, chciałbym odebrać przesyłkę. Proszę, oto awizo i dowód osobisty.

– Ale to z dzisiaj, musi pan przyjść jutro.

– Ale jutro jest sobota i poczta jest zamknięta.

– To w poniedziałek. Tu jest napisane – w następny dzień roboczy.

– Nie widzę na awizo słów „następny dzień roboczy”. Poproszę moją przesyłkę, w statusie na stronie internetowej poczty widnieje informacja, że można odebrać przesyłkę w placówce. Siedziałem cały dzień w domu, listonosz najprawdopodobniej nie miał jej przy sobie, bo nie dzwonił ani domofonem, ani do drzwi mieszkania.

– Proszę pana, listonosz nie miał pana przesyłki, bo nie ma obowiązku nosić dużych przesyłek, a to jest duża przesyłka. Proszę zobaczyć, tu jest zaznaczone, że duża.

Chwila przerwy. Tak według Poczty Polskiej wygląda duża przesyłka:

– Proszę pani, ja nie wiem czy ona jest duża czy mała, bo nie widziałem jej na oczy. Jest u państwa w placówce, więc to raczej pani wie jaki ma rozmiar. Proszę o wydanie przesyłki.

– Nie mogę panu wydać przesyłki, bo jest nierozliczona.

– Ale z kim jest nierozliczona? Bo chyba tylko ze mną. Raczej nie z listonoszem, przecież sama pani przed chwilą powiedziała, że nie miał jej ze sobą, to z czego będzie się pani z nim rozliczała?

– Nie mogę wydać panu przesyłki, muszę ją rozliczyć. Nie mogę jej dziś rozliczyć.

– Proszę pani, to jest niepoważne. Zamówiłem usługę, według której macie państwo dostarczyć moją przesyłkę od nadawcy na mój adres, który jest wskazany na niej i na awizo. Nie zamawiałem usługi dostarczenia przesyłki do placówki poczty więc już tu nie dopełniliście państwo usługi. Przesyłka jest u państwa na miejscu, proszę mi ją wydać.

Zanim skończyłem mówić pojawiła się druga pani z poczty, która w niezbyt miłym tonie powiedziała:

– PAN MI TO DA!

Dałem jej „TO”. Mniej więcej przez 4-5 minut słuchałem jak pani z poczty, która wzięła moje awizo, przewalała coś w pomieszczeniu obok, z taką gracją, że słuchać było tylko „łup, łup, łup, łup”. Po chwili zaproszono mnie do wypisania się w książce odbiorów, wydano moją przesyłkę – podziękowałem, powiedziałem dobranoc i wróciłem do domu. 2,5 kilometra.

Poczta Polska na koniec 2020 roku? Nie polecam. Ale nie, nie jestem zdziwiony – nie da się oczekiwać dobrych usług od „firmy”, która nie musi się martwić konkurencją. Będzie nierentowna? To dostanie zastrzyk z budżetu państwa, przecież nie musi walczyć z innymi podmiotami i zachęcać klientów jakością czy szybkością usług.

Ale żeby było jasne – to, że korzystam regularnie z Paczkomatów InPostu i zasadniczo je sobie chwalę, to też nie jest idealnie. Zdarzało się, że nie działał ekran dotykowy i nie udało mi się odebrać paczki. Trzykrotnie musiałem wpisywać numer telefonu i kod PIN, bo aplikacja nie była w stanie otworzyć skrytki. Zdarzają się też dostawy do okolicznych paczkomatów, choć wtedy kolejnego dnia przesyłka ląduje już w moim kiedy przestaje być on przepełniony. Najgorsze jest niestety okres przedświąteczny gdzie trzeba odstać swoje na mrozie pod ciężarówką InPostu i odebrać paczkę osobiście. Choć i tak za każdym razem trwa to krócej niż na mojej poczcie, tylko jest trochę chłodniej.