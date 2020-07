Jak dobrze, że już po wyborach. Social media staną się znów przyjemnie nudne

Nigdy nie negowałem tezy, że media społecznościowe to miejsce do wyrażania opinii. Nigdy nie chciałem nikogo cenzurować, jednak też nigdy nie rozumiałem masowej manifestacji swoich poglądów za pomocą obrazków czy zdjęcia profilowego. A to niestety na Facebooku pojawia się w stopniu wręcz niewyobrażalnym i naprawdę ciężko mi uwierzyć, że ktoś faktycznie uznaje to za istotne dla kogokolwiek innego poza sobą.

Na Facebooka i Twittera wraca nuda. I bardzo dobrze

Chciałbym zobaczyć jakieś badania pokazujące o ile przez ostatnie tygodnie wzrosła w naszym kraju aktywność w mediach społecznościowych. Rozumiem, że algorytmy Facebooka ukrywają wpisy osób, z którymi nie wchodzi się zbyt często w relacje, ale mam wrażenie, że z okazji wyborów „obudzili” się również ludzie, którzy korzystają z tego serwisu bardzo sporadycznie. Jednocześnie Ci, którzy robią to regularnie, zintensyfikowali swoje wpisy – momentami całkowicie ograniczając się do politycznych tematów i postów, które często były wręcz niesmaczne. I tu niestety też nie miała znaczenia wybrana opcja polityczna – widziałem dużo chamstwa, jeszcze więcej bezmyślnie powielanych fake newsów i kłamstw, których nikt nie weryfikował. Zauważyłem, że Facebook potrafi blokować fake newsy, ale to kropla w morzu potrzeb. A to wszystko w imię własnych przekonań i dziwnej misji mającej na celu przekonanie do nich pozostałych znajomych. Czy to się udało? Nie sądzę, ale wiele osób robiło wszystko by się udało. Sęk w tym, że najbardziej cierpią na tym postronni ludzie, którzy tak jak ja nie byli w stanie przefiltrować treści na facebookowych tablicach szukając tematów, które ich interesowały. Niestety to samo dzieje się kiedy nagle użytkownicy serwisów społecznościowych podłączają się pod jakąś internetową akcję i piłują jakiś temat nie mając o nim zielonego pojęcia. To też pokazuje jak bardzo social media różnią się od świata realnego, jak jego użytkownicy zachowują się inaczej niż w rzeczywistości.