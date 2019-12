Nie, Wiedźmin od Netfliksa nie jest na podstawie gier. W jaki sposób zabrać się za książki?

W chwili, w której piszę ten tekst, fani fantastyki starają się nie wstrzymywać oddechów. Premiera serialu już jutro, do tego czasu można byłoby się udusić. Na Wiedźmina czekają zarówno ci, którzy grali w gry, jak i fani książek. Jeżeli nie mieliście wcześniej do czynienia z którymś z tych mediów, serdecznie zachęcam do nadrobienia. Jeśli będziecie oglądać seans premierowo, raczej już nie zdążycie tego nadrobić, ale spokojnie. Zabawa będzie równie duża, jeśli odłożycie to na przyszły rok. Świat Wiedźmina skrywa w sobie masę historii, a pierwszy sezon nadciągającego serialu od Netfliksa zajmuje się tylko ich ułamkiem.

Jak czytać opowiadania z serii Wiedźmin?

Ostatnie życzenie Miecz przeznaczenia

To dwa zbiory opowiadań. Na pierwszy z nich składa się siedem opowiadań, w drugim jest ich sześć. Po oba tomy powinien sięgnąć każdy, kto ze światem Wiedźmina nie miał wcześniej żadnej styczności. Stanowią wstęp do całego świata i dobrą podkładkę dla sprawdzenia, czy w ogóle nam się to wszystko podoba. Opowiadania nie stanowią jednej, chronologicznej całości, ale każde z nich jest domknięte samo w sobie. Oczywiście polecam czytać je w takiej kolejności, jak są ułożone w wydaniu, bo posegregowano je tak, aby najbardziej ułatwić odbiór. Dzięki opowiadaniom czytelnicy mogą poznać bohaterów oraz spojrzeć na wątki, które z czasem znacznie się rozwiną. Książki nie są długie, czyta się je bardzo dobrze i w każdej chwili można bez żalu przerwać lekturę, aby wrócić do niej za jakiś czas. Jeżeli tylko z ciekawością przebrniecie przez dwa tomy i pokochacie prozę Sapkowskiego, możecie śmiało brnąć w przygodę dalej.

Jak czytać sagę o Wiedźminie?

Krew elfów Czas pogardy Chrzest ognia Wieża jaskółki Pani jeziora

Pięciotomowy cykl wiedźmiński stanowi kontynuację tego, co zostało przedstawione w opowiadaniach oraz pełnię właściwiej historii. Dokładnie opowiada historię o Geralcie oraz świecie, w którym żył. Pozwala nam prześledzić losy wszystkich bohaterów, poznać historię z różnych perspektyw. To świetne rozbudowanie i ostateczne zwieńczenie świata, który wykreował Sapkowski. Jeżeli tylko spodobają wam się opowiadania, będziecie musieli sięgnąć po sagę. Aż pali, aby dowiedzieć się, co dalej z ulubionymi bohaterami. Jeżeli tylko serial okaże się wielkim sukcesem, twórcy powinni być spokojni. Mają wielką bazę bardzo dobrego materiału, z którego mogą czerpać garściami, tworząc kolejne sezony.

Lauren Hissrich zrobiła wywiad z Andrzejem Sapkowskim o Wiedźminie

Co jeszcze o Wiedźminie warto przeczytać?

Sezon burz

Coś się kończy, coś się zaczyna

Droga, z której się nie wraca

To związane z cyklem historie, które rozszerzają nam lore, pozwalają lepiej poznać bohaterów oraz samą twórczość Sapkowskiego oraz to, co przez lata zostało wokół niej zbudowane (jak w przypadku Sezonu burz). Nie są to opowieści wymagane, aby poznać kanoniczną historię, ale powinny przypaść do gustu wszystkim fanom. Szczególnie tym, którzy chcą wiedzieć jak najwięcej i czują potrzebę pełnego zgłębienia świata ulubionej powieści.