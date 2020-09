Postanowiliśmy więc sami zapytać Allegro, co w tej sprawie naprawdę zrobili.

Antyweb: Czy fakt sprzedaży takich produktów za 1/10 ceny rynkowej, nie jest dla Allegro wystarczającym argumentem do zakwalifikowania oferty jako sprzedaży podróbek?

Allegro: Nie oceniamy tego w taki sposób. Zawsze ktoś może bardzo obniżyć cenę, ma do tego prawo. W przypadku towarów nieoryginalnych kluczowa jest ocena eksperta właściciela praw marki i taką ocenę zostawiamy naszemu partnerowi, który zrobi to zdecydowanie lepiej. To on sprawdza czy dany produkt faktycznie narusza jego prawa. Zgłosiliśmy ten konkretny przypadek (do Apple – przyp. red.) i w przypadku potwierdzenia naruszenia podejmiemy działania.

Antyweb: Jakie działania i czy w ogóle Allegro prowadzi w walce przeciwko sprzedaży podobnych podróbek na swojej platformie sprzedażowej?

Allegro: Tak! Allegro jest w to bardzo zaangażowane i dokładamy wszelkich starań by eliminować oferty, które nie tylko naruszają prawo, ale mogą wprowadzać kupujących w błąd.

To dla nas priorytet i pracujemy na tym już od wielu lat i w tym czasie zdjęliśmy tysiące tego typu ofert. Tylko w 2019 roku dotyczyło to 19 tysięcy ofert! Dokładnie od 16 lat działa w Allegro program Współpraca w Ochronie Praw (WOP), służący ochronie własności intelektualnej, w tym także eliminacji ofert sprzedaży przedmiotów i usług niezgodnych z prawem. Do programu przystąpiło już ponad 1,6 tysiąca marek, które wspólnie z zespołem ekspertów Allegro dbają o to, aby do sprzedaży na platformie nie trafiały przedmioty nielegalne.

Obecnie w programie biorą udział przedsiębiorstwa między innymi z sektora wysokich technologii, mody, elektroniki, motoryzacji, kosmetyków, z którymi serwis pozostaje w ścisłym kontakcie. Właściciele praw, którzy nie przystąpili jeszcze do Programu WOP, mogą skontaktować się z serwisem poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie. I to się dzieje, liczba partnerów rośnie. Dzięki WOP, wspólnie z markami chronimy:

prawa właścicieli marek,

sprzedających przed prawnymi konsekwencjami, często nieświadomie dokonywanych naruszeń,

kupujących przed zakupem towarów naruszających prawo.

Wygląda więc na to, że ze strony Allegro temat jest rozpatrywany jedynie w przypadku bezpośredniej interwencji zainteresowanych marek. Samo podejrzenie, nawet graniczące z pewnością nie jest podstawą do usuwania tego typu ofert.

Swoją drogą zastanawiam się, czy Apple w ogóle zareaguje na to zgłoszenie, które Allegro wysłało w tym konkretnym przypadku, zgłoszonym przez naszego Czytelnika. Osobiście obawiam się, że niezbyt im będzie na tym zależało. Ale zobaczymy, damy Wam znać co dalej się zadziało w tej sprawie.