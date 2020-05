Jailbreak dla każdego iPhone’a, także dla iOS 13.5, już dostępny

Szeroko pojęta scena modyfikacji to nic innego, jak zabawa w kotka i myszkę. Jedna strona barykady robi co tylko w jej mocy by odkryć luki i pozwolić urządzeniom rozwinąć skrzydła, druga by załatać je tak szybko jak to tylko możliwe. O tym że nie ma urządzeń nie do złamania raczej nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba, to co najwyżej kwestia upartości i czasu. Ekipa unc0ver i ich jailbreaki regularnie dostępne są raczej wcześniej niż później. Najnowsze narzędzia pozwalające dobrać się do każdego iPhone’a — nawet tego z iOS 13.5 — zostały już udostępnione. A przecież aktualizacja do iOS 13.5 zawitała do użytkowników raptem kilka dni temu — w minioną środę.

Jailbreak dla iOS 13.5 już dostępny

Ekipa pochwaliła się wydaniem jailbreaka dla wszystkich iPhone’ów kilka godzin temu na Twitterze. Tradycyjnie już — nie chwalą się jakie niedoskonałości systemu wykorzystali, by móc dobrać się do najnowszego oprogramowania, ale jak to zwykle bywa — prawdopodobnie za kilka tygodni Apple będzie chciało je załatać. Zwykle nie trwa to długo, ale tak jak mówiłem — to zabawa w kotka i myszkę. Więcej informacji dla wszystkich zainteresowanych jailbreakiem dla iOS 13.5 odsyłam na oficjalną stronę unc0ver, gdzie znajdziecie odpowiednie narzędzia i instrukcje.

Przyznam szczerze, że czytając regularnie serwisy branżowe i widząc niektóre wtyczki iphone’owe dostępne wyłącznie dla właścicieli urządzeń z jailbreakiem — jestem trochę zazdrosny, bo wyglądają jak paczki naprawdę fajnych usprawnień. Sam jednak zostaję po tej drugiej stronie barykady — z ograniczeniami i zdany na łaskę Apple. Podobno tak jest najbezpieczniej ;-).