Jadnak da się wygrać z Facebookiem w Polsce. Pierwsza wygrana w sądzie polskiej organizacji

Wczoraj informowaliśmy Was o pozwaniu do sądu Facebooka, Google, Twittera przez Donalda Trampa. Okazuje się, iż tą ostateczną drogę do dochodzenia swoich roszczeń wybrała już ponad dwa lata temu polska organizacja, która właśnie wygrała z jednym z nich - z Facebookiem, pierwsze starcie przed polskim sądem.