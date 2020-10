Jabra Elite 85t oficjalnie. Posiadacze Elite 75t już mogą pobrać aktualizację z ANC

Słuchawki Jabra Elite 85t na jednym ładowaniu, z włączoną funkcją Jabra Advanced ANC mają działać do 5,5 godzin lub 7 godzin z wyłączoną redukcją szumów. Dzięki bezprzewodowemu etui ładującemu czas ten wydłuża się do 25 godzin (z ANC) lub do 31 godzin (bez ANC). ANC jest w pełni regulowane. Słuchawki pozwalają na włączanie pełnej redukcji hałasu, całkowite jej wyłączanie w trybie podsłuchiwania (HearThrough), a także korzystanie z ustawień pośrednich, dopasowanych do własnych preferencji. We współpracy z 6. mikrofonami i ochroną przed wiatrem, prowadzenie rozmów odbywać się będzie bez zbędnych zakłóceń, a słyszany przez rozmówcę dźwięk będzie wyrazisty. W Jabra Elite 85t wykorzystano 12-milimetrowe głośniki, które zdaniem producenta, emitują głośny dźwięk z mocnymi basami. Ich półotwarta konstrukcja poprawia komfort i zmniejsza ciśnienie w uszach. Przeprojektowane wkładki otrzymały nowy, owalny kształt i są nieco krótsze. Mimo nieco skróconego osadzenia w kanale usznym, wciąż mają zapewniać dobrą szczelność w uchu.

Jabra Elite 85t pojawią się w Polsce w czwartym kwartale tego roku, więc mowa tu o najbliższych tygodniach. Można już składać zamówienia w oficjalnym sklepie Jabra — ich cena to 999 zł i są dostępne w kolorze Titanium Black. Dodatkowe opcje kolorystyczne, w tym złoto-beżowe, miedziano-czarne, czarne i szare do sprzedaży trafią w styczniu 2021 roku.

Jabra Elite 85 z ANC wkrótce w Polsce. Aktywną redukcję szumów dostaną także słuchawki z serii Jabra Elite 75t

Jednak prawdziwa niespodzianka czeka posiadaczy modeli Jabra Elite 75t oraz wersji Active 75t. W najbliższej przyszłości również i one doczekają się aktywnej redukcji szumów (ANC). A wszystko za sprawą bezpłatnej aktualizacji oprogramowania, która wykorzysta wbudowane w słuchawki mikrofony nie tylko do filtrowania rozmów głosowych, ale także poprawi „odcięcie” słuchaczy od otoczenia. Aktualizacja ma też wpłynąć na poprawę dźwięku odtwarzanej muzyki, czy innych multimediów. Taki ruch sprawi, że nie będziecie musieli żegnać się ze swoimi dotychczasowymi, ulubionymi „pchełkami”, które wciąż cieszą się sporą popularnością, a w ostatnim czasie doczekały się rewizji, z możliwością kupienia ich w zestawie z bezprzewodowym etui ładowanym indukcyjnie. Aktualizacje w słuchawkach z serii Elite 75t — zarówno w wersji Active, jak i w zwykłej — będą możliwe w ramach aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem aplikacji Jabra Sound+.

Aktualizacja 22.10

Aktualizacja z aktywną redukcją szumów dla Jabra Elite 7t5 już dostępna!

Tak jak zapowiadano, Jabra udostępnia aktualizację dla posiadaczy słuchawek z serii Elite 75t. Wprowadza ona system aktywnej redukcji szumów. Dzięki temu zabiegowi użytkownicy zyskują jeszcze lepszą jakość odtwarzanej muzyki, połączeń głosowych i multimediów. ANC w tych słuchawkach dostępne jest dzięki technologii Qualcomm oraz cyfrowemu procesorowi dźwięku obecnemu już w słuchawkach Elite 75t. Dotyczy to wersji zwykłej, Active jak i z bezprzewodowym ładowaniem.

Do instalacji aktualizacji dodającej ANC w słuchawkach Jabra Elite 75t potrzebna jest aplikacja Jabra Sound+ dostępna w App Store i Google Play. Uruchamiając jej najnowszą wersję pojawi się powiadomienie z informacją o dostępności nowego oprogramowania dla słuchawek. Po jego zainstalowaniu można aktywować ANC. Aplikacja podpowie jak skonfigurować tę opcję i dostosować ją do własnych potrzeb. To pozwoli na uzyskanie najlepszych wyników aktywnej redukcji szumów. Konfigurację warto przeprowadzić w hałaśliwym otoczeniu. Do przełączania trybów ANC będzie potrzebna aplikacja. Z jej poziomu aktywujecie także tryb HearThrough pozwalający na lepsze słyszenie dźwięków otoczenia, czy wygodniejsze prowadzenie rozmów z innymi osobami.