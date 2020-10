IT Management Day już 22 października. Online i za darmo! Poznaj perspektywę praktyków zarządzania IT

Już 22 października zapraszamy na IT Management Day - ManageEngine Forum Online 2020, jedną z największych konferencji o tematyce związanej z zarządzaniem IT w Polsce. W tym roku wydarzenie odbędzie się online i będzie w 100% darmowe. Wystarczy się zarejestrować.

ManageEngine Forum to cykliczna konferencja odbywająca się już od przeszło 11 lat. Co roku gromadzi ona specjalistów i ekspertów w branży IT z całej Polski, jak również z zagranicy.

Organizatorzy wydarzenia kładą nacisk na przekazanie konkretów i popartej faktami praktyki, dlatego też IT Management Day – ManageEngine Forum Online 2020 składa się wyłącznie z prezentacji opartych o case studies. Ponadto po każdej prelekcji, w ramach sesji Q&A istnieje możliwość zadawania prelegentom pytań.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia 8 praktyków i specjalistów branżowych podzieli się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i case studies z obszaru monitoringu infrastruktury sieciowej, ITSM oraz bezpieczeństwa. Wśród prelegentów pojawią się m.in.:

Mariusz Tomczyk, administrator IT w DaVita Sp. z o.o.

Maciej Harasimczuk, technical department manager w INTRATEL Sp. z o.o.



Artur Ziemiński, project management director w IT Solution Factor Sp. z o.o.

Marek Koźniewski, solutions architect w IT Systems & Solutions sp. z o.o.

Jacek Szlachciak, kierownik działu informatyki w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

Andrzej Piksa, head of enterprise infrastructure, dyrektor oddziału Wrocław T-Systems

Jarosław Starszak, naczelnik Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Opole

Mateusz Mazur, global IT manager w Yggdrasil Gaming

Rajesh Ganesan, vice president at ManageEngine

Wydarzenie odbędzie się online 22 października br. w godzinach 10:00 – 14:30. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się na stronie: konferencjamef.mwtsolutions.eu/rejestracja-a/. Chcesz sprawdzić agendę wydarzenia? Zapraszamy na stronę: https://mwtsolutions.eu/manageengine-forum-online-2020-it-management-day-antyweb/.

Organizatorem wydarzenia jest firma MWT Solutions S.A., dystrybutor rozwiązań marki ManageEngine, specjalizującej się w obszarze ITSM, active directory, monitoringu infrastruktury sieciowej i usług, bezpieczeństwa oraz zarządzania zasobami.