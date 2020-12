W swoim badaniu Wavemaker ujął reklamy wyświetlane w serwisach VOD, telewizji, na YouTube oraz przed seansami w kinie. Kolejność w jakiej ułożyło się niezadowolenie z nich wśród badanych dokładnie odzwierciedla moje odczucia z tym związane.

Reklam w telewizji nie ma już co omawiać, niemal wszystkie stacje telewizyjne maksymalnie wykorzystują przyznawany limit na reklamy w ciągu godziny zegarowej, czyli 12 minut. Co skutecznie potrafi zniechęcić do oglądania nawet atrakcyjnych pozycji programowych, jeśli już się takie trafiają. Podziela ten pogląd (raczej lub zdecydowanie im przeszkadzają reklamy w TV) 62% badanych.