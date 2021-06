Klasyczny iPod w przeglądarce, do którego podłączysz popularne usługi streamingowe

iPod to jeden z tych rozdziałów w technologicznym świecie, który z sympatią wspominają nawet ludzie, którym z Apple wyjątkowo nie po drodze. W ofercie ostał się już wyłącznie iPod Touch, któremu zdecydowanie bliżej do iPhone’a, niż iPoda który zrewolucjonizował rynek odtwarzaczy muzyki. Co jakiś czas pojawiają się plotki, które dają nadzieję na powrót kultowego odtwarzacza – niestety, póki co na nadziejach się kończy. Ale na otarcie łez dostajemy takie ociekające nostalgią projekty jak iPod w przeglądarce, który znajdziemy pod adresem https://tannerv.com/ipod!