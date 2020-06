Rozpiętość cen pakietów w Ipli jest dość szeroka, bo kwoty zaczynają się od 5 złotych, a kończą na 50. Jednocześnie warto wiedzieć, że niektóre z wyższych pakietów wymagają do aktywacji posiadania niższego, podstawowego pakietu, ale nie jest to regułą. Ciekawą propozycją jest pakiet „bez reklam”, który oczywiście wyłącza obecność reklam poprzedzających emisję darmowych treści na wszystkich urządzeniach. Jego wykupienie nie sprawi, że uzyskamy dostęp do treści premium, ale jeśli oglądamy ogólnodostępne seriale na Ipli, to taka oferta będzie jak najbardziej fair. Na początku tej sekcji wspomniałem, że cena zaczyna się od 5 zł, ale zalecałbym wnikliwe sprawdzanie czasu trwania każdej z ofert, bo najniższymi wartościami są nawet 24 godziny.

Najczęstszy wybór – Ipla Premium

Sam pakiet Ipla Premium to wydatek rzędy 15 zł miesięcznie, a w zamian pozbywamy się nie tylko reklam i uzyskujemy dostęp do nieco szerszego katalogu, ale także zyskujemy też możliwość skorzystania z trybu offline na urządzeniach z Androidem, gdzie treści będzie można oglądać bez dostępu do Sieci po uprzednim pobraniu ich do pamięci smartfona lub tabletu. Na tle bezpośredniej konkurencji, czyli Playera, oferta prezentuje się bardzo porównywalnie.

ipla tv taniej? Jeśli będziesz w Plusie, to wykonalne

Dla abonentów Plusa oraz Cyfrowego Polsatu przygotowano oczywiście dodatkowe korzyści i zniżki. Są one zależne od posiadanego przez nas abonamentu i warto pamiętać, że nie każda długoterminowa umowa przekłada się na takie bonusy. Oferty są jednak dynamiczne i tego rodzaju dodatki stają się dostępne dla abonentów nawet w czasie trwania umowy, ale zdecydowanie bardziej wskazane jest dopilnowanie tańszego lub bezpłatnego dostępu do pakietów Ipli w chwili podpisywania umowy. W specjalnej strefie Plus dostępne są na przykład kanały TV, seriale i programy bez reklam, a także zniżnki do 50% na pakiety tematyczne i wypożyczane filmy.