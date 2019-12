Apple szuka innowacji

Tim Cook doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Apple musi być innowacyjne, jeśli nadal ma być liderem rynku. Dlatego firma coraz więcej wydaje na badania i rozwój, w tym roku będzie to ponad 16 mld USD, o 14% więcej niż rok wcześniej. Liczne zespoły w Apple pracują między innymi nad okularami rozszerzonej rzeczywistości i goglami wirtualnej rzeczywistości, własnymi modemami, czy właśnie nad technologią satelitarną. Część z tych projektów może zostać porzucona, ale część może w przyszłości mieć spore znaczenie dla rozwoju spółki.

Taki potencjał ma właśnie rozwój komunikacji satelitarnej, nad tym którym pracuje obecnie zespół składający się z około 12 osób, któremu liderują Michael Trela i John Fenwick, wcześniej pracujący w Skybox Imaging, które w 2014 roku przejęło Google. Obaj Panowie do Apple przeszli w 2017 roku i od tamtej pory badają możliwości wykorzystania komunikacji satelitarnej w smartfonach. Wygląda na to, że teraz plan wreszcie zaczyna nabierać realnych kształtów, bo Apple szuka kolejnych osób do zespołu.

W tej chwili trudno powiedzieć, w którym kierunku podąży Apple. Według źródeł Bloomberga obecny plan przewiduje możliwość komunikacji przez satelity, ale nie jest powiedziane, że to Apple będzie je samodzielnie budować i wysyłać w kosmos. Z pewnością Tim Cook chciałby się jednak nieco uniezależnić od operatorów komórkowych i zaoferować własną sieć komunikacyjną posiadaczom urządzeń Apple, a także dostęp do internetu. Rozbudowana sieć satelitarna mogłaby też wspomóc działanie usług lokalizacji czy map. Na to jednak potrzeba ogromnych środków.

Internet satelity? Nie tylko Apple nad tym pracuje

Szczerze powiedziawszy zdziwiłbym się gdyby Apple zamierzało stworzyć własną sieć. Bardziej prawdopodobny wydaje się plan zintegrowania z iPhonem czy Macbookiem modemu satelitarnego, który mógłby korzystać z sieci zewnętrznego dostawcy. Swoje satelitarne sieci chce stworzyć SpaceX z projektem Starlink, OneWeb, a także Amazon. Wszystkie te firmy zainwestują miliardy USD w stworzenie odpowiedniej infrastruktury i z pewnością będą bardzo zainteresowane jej udostępnieniem innym podmiotom za odpowiednią opłatą. Mogłaby to być ciekawa alternatywa dla operatorów komórkowych, szczególnie dla osób, które dużo podróżują.

źródło: Bloomberg