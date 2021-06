Kolejny iPhone z długo wyczekiwaną zmianą. Pojemność baterii wzrośnie

Według danych 3C nowy iPhone 13 Pro Max ma mieć 4352 mAh, czyli o prawie 700 mAh więcej niż iPhone 12 Pro Max, co z pewnością będzie odczuwalne przez użytkowników. iPhone 13 będzie miał baterię 3095 mAh (wzrost o ponad 200 mAh), a iPhone 13 mini – 2406 mAh, czyli ok, 170 mAh, Oczywiście – można tutaj wytykać, że takie pojemności w dalszym stopniu ustępują temu, co możemy spotkać w dzisiejszych smartfonach z Androidem, czyli ogniwom po 5000 – 6000 mAh. Jestem jednak przekonany, że Apple będzie w stanie wycisnąć z tych baterii pełen ich potencjał. Na dwa dni pracy nie ma co prawda co liczyć, ale myślę, że dodatkowa pojemność sprawi, że urządzenia będą w stanie wytrzymać jeden cały dzień.

