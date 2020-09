iPhone SE Plus w przyszłym roku. Bałaganu w portfolio ciąg dalszy…

Tegoroczny iPhone SE okazał się sporym sukcesem. Nie tylko bowiem firma wypuściła telefon z bardzo mocnym procesorem w przystępnej cenie, ale też – stworzyła kompaktowy smartfon których na rynku po prostu brakuje. Jednak już od jakiegoś czasu widać, że Apple nieco dusi się w przyjętej lata temu przez Jobsa strategii. Najpierw z jednego iPhone’a zrobiły się bowiem dwa (zwykły i plus). Potem trzy (zwykły, pro i max), a za chwilę – zrobią się cztery lub więcej. I kiedy myślimy, że to już wszystko, co czeka nas w tej „generacji” iPhone’ów – niespodzianka, oto nadchodzi kolejny model z kolejnym oznaczeniem. Apple jak widać nie wyczerpało jeszcze zapasów obudów z modelu 8 i za rok szykuje nam się powtórka z rozrywki.

iPhone SE Plus – co o nim wiemy?

Przeciek pochodzi od analityka Tianfeng Securities, Ming-Chi Kuo. Według niego w przyszłym roku Apple będzie chciało powtórzyć trik z tegorocznym SE. Będzie to więc iPhone w „klasycznej” obudowie z przyciskiem Home, ekranem LCD i topowym procesorem – w tej roli oczywiście A14 Bionic. Przecieki sugerują także, że nie będzie to sprzęt wykorzystujący sieć 5G.