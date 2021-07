iPhone SE 3. generacji. Wszystko co musisz wiedzieć o nadchodzącym najtańszym iPhone

Nie wygląda to zbyt interesująco – zwłaszcza przy zestawieniu z cenami iPhone 12 Mini

Nie będę ukrywał, że jeśli te informacje się potwierdzą to… będę mocno zawiedziony. Przede wszystkim dlatego, że z porównaniem do iPhone 12 mini wypada to bardzo słabo. Cena rekomendowana iPhone SE to 2199 złotych — i prawdopodobnie przy debiucie nowego modelu będzie podobnie (o ile nie drożej). Tymczasem 12 Mini nie idzie najlepiej, więc stale można go nabyć w promocjach. Dotychczas można go było nabyć nawet za 2700 złotych — i w mojej opinii będzie to znacznie lepszy wybór i kilka klas produktów dalej. Zakładając oczywiście, że te wszystkie rewelacje się potwierdzą.