Kto by pomyślał, że OnePlus i Xiaomi zaczną drożeć, a smartfony iPhone tanieć? W ubiegłym roku bazowy model iPhone 11 został bardzo dobrze wyceniony, co spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem i przełożyło na świetną sprzedaż urządzenia. To bardzo udany smartfon, o czym przekonywałem w swojej recenzji iPhone 11 po trzech miesiącach. Miałem też okazję przetestować już iPhone SE 2020, czyli jeszcze tańszej propozycji Apple. Tym razem jednak ustępstw było zdecydowanie więcej, a największym zarzutem w stosunku do tego telefonu jest bazowanie na archaicznej konstrukcji iPhone 8 – no i oczywiście mówi się też o słabej baterii, która psuje nieco odczucia z obcowania z tym sprzętem.

Nie jest to może najbardziej trafne porównanie, bo smartfony dzieli spora różnica w cenie – jednak wiele osób rozważając zakup nowego iPhona, bierze właśnie pod uwagę te dwa modele. Postanowiłem je więc ze sobą porównać, co mam nadzieje pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji.

