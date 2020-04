Pierwszy, to fakt, że Orange jako jedyny operator oferuje wsparcie dla eSIM, drugi to możliwość zakupienia u tego operatora tych smartfonów na raty 0% (w EURO AGD RTV w przedsprzedaży jest tylko za gotówkę) – to doskonała opcja na zakup iPhone SE 2020, jeśli nie chcecie się wiązać abonamentem na dwa lata albo macie go wykupionego już u innego operatora czy korzystacie z oferty na kartę.

Skoro nie będziemy tu porównywać Orange z konkurencją, zmienię tu trochę nasze zestawienie. Do tej pory porównywałem ceny smartfonów w głównym abonamencie (w przypadku Orange za 55 zł – pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych) z kosztem zakupu ich na raty 0% wraz z dwuletnim kosztem abonamentu bez zobowiązania za 29 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 10 GB transferu danych, po dwóch latach 30 GB, do tego roaming w UE według RLAH, Wifi Calling i VoLTE).

Teraz porównamy to z dwuletnim kosztem oferty subskrypcyjnej w Orange Flex (gdzie również działa eSIM) za 30 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu danych od razu na start). Dzięki temu pokażę, że naprawdę nie trzeba się wiązać z operatorem umową na dwa lata, by dostać taniej najnowszego smartfona, a ten argument najczęściej się przewija przy wyborze abonamentu. Porównanie będzie sprawiedliwe – ten sam operator, ten sam zasięg, działający eSIM i dwa razy więcej GB po stronie oferty bez zobowiązania.

iPhone SE 64GB eSIM w Orange

W Planie mobilnym 55 iPhone SE 64GB eSIM dostępny jest za 0 zł na start i później w 24 ratach po 90 zł, co razem daje nam koszt samego sprzętu w wysokości 2 160 zł.

W przypadku rat 0%, możemy go kupić w 20 ratach po 109,95 zł, a więc łącznie zapłacimy tyle co teraz w sklepie Apple za gotówkę – 2 199 zł.

iPhone SE 64GB eSIM – Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 + iPhone SE 64GB eSIM 55,00 zł 0,00 zł 90,00 zł 24 50,00 zł 3 530,00 zł iPhone SE 64GB eSIM w Orange na raty 0% + Orange Flex 30,00 zł 0,00 zł 109,95 zł 20 0,00 zł 2 919,00 zł Różnica 611,00 zł

Jak doliczymy do smartfona koszty abonamentu, w końcowym rozrachunku po dwóch latach w Orange Flex i w opcji ratalnej zapłacimy o 611 zł mniej. Nawet jakbyśmy dokupowali co miesiąc w Orange Flex Music i Video Pass (600 zł przez dwa lata), nadal taniej wychodzi nas to w ofercie bez zobowiązania. Nieznacznie (11 zł), ale jednak i wcześniej mamy spłaconego smartfona.

iPhone SE 128GB eSIM w Orange

Większa pojemność to wzrost raty o 10 zł miesięcznie, co w rezultacie daje 2 400‬ zł za sam sprzęt.

Nieco więcej zapłacimy w ratach, bo 122,45 zł i łącznie koszt zamknie się ich w kwocie 2 449 zł.

iPhone SE 128GB eSIM – Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 + iPhone SE 128GB eSIM 55,00 zł 0,00 zł 100,00 zł 24 50,00 zł 3 770,00 zł iPhone SE 128GB eSIM w Orange na raty 0% + Orange Flex 30,00 zł 0,00 zł 122,45 zł 20 0,00 zł 3 169,00 zł Różnica 601,00 zł

W podsumowaniu jednak, nadal nie schodzimy poniżej 600 zł różnicy.

iPhone SE 256GB eSIM w Orange

Za najdroższy model, z największą pojemnością zapłacimy nieznacznie więcej w ratach (104 zł), ale za to musimy się już liczyć z opłatą na start w wysokości 399 zł, co łącznie daje nam 2 895‬ zł.

W przypadku rat 0% ich koszt miesięczny rośnie do 147,45 zł, a więc po 20 miesiącach zamknie się on w kwocie 2 949 zł.

iPhone SE 256GB eSIM – Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 + iPhone SE 256GB eSIM 55,00 zł 399,00 zł 104,00 zł 24 50,00 zł 4 265,00 zł iPhone SE 256GB eSIM w Orange na raty 0% + Orange Flex 30,00 zł 0,00 zł 147,45 zł 20 0,00 zł 3 669,00 zł Różnica 596,00 zł

Tu już mamy różnicę poniżej 600 zł, ale cały czas to spora kwota, tak jak mówiłem w to miejsce możecie w Orange Flex dokupić sobie Music Pass i Video Pass, dzięki czemu bez zużywania transferu danych możecie sobie oglądać filmy i seriale na HBO GO czy Netfliksie i słuchać muzyki na Spotify czy Tidalu.