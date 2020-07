Czterocalowy iPhone SE w 2020 roku. Czy nadal jest sens go kupować?

Mimo, że tegoroczny iPhone SE (2. generacji) wzbudza ogromne emocje i po jego premierze można było wręcz zakrzyknąć „nareszcie!”, to nie brakuje osób, które bardziej przychylnym okiem spoglądają w kierunku starszego modelu. Urządzenia, które pomimo blisko 5 lat na karku nadal świetnie się sprawuje i oferuje naprawdę sporo w zamian za rozsądne pieniądze. To najmniejszy smartfon Apple, który jest nadal wspierany

Argumenty za zakupem iPhone SE (2016):

Jest cały czas wspierany – jesienią dostanie iOS 14

Lista urządzeń, które będą wspierały iOS 14 jest dokładnie taka sama, jak w przypadku jego poprzednika iOS 13. To oznacza, że iPhone SE z 2016 roku doczeka się w większości tych samych nowości, co o wiele nowsze od niego urządzenia. Lista zmian i poprawek w iOS 14 jest dość obszerna, a chodzi tu także o bezpieczeństwo urządzenia i naszych danych, dlatego wybierając iPhone SE (2016) można być pewnym, że w najbliższym czasie będzie aktualizowany.

Jest wciąż wydajny i szybki

Znajdujący się wewnątrz układ A9 (ten sam co w iPhonie 6S) sprawdza się dziś zaskakująco dobrze. Jestem czasami zdumiony, jak kilkuletni procesor do pary z 2 GB pamięci RAM radzi sobie z nowymi wersjami aplikacji, w tym komunikatorami i multimedialnymi programami. Rzadko lub wręcz sporadycznie zdarza mu się potrzebować dłuższej chwili na wczytanie pełnej zawartości aplikacji lub przywrócenie stanu, w jakim opuściliśmy aplikację, ale na co dzień nie powinno to nikomu sprawiać większych problemów.

Złącze słuchawkowe

Jest, ma się dobrze i może służyć każdemu, kto chce podłączyć swoje ulubione słuchawki. Nowy iPhone SE (2020) ze względu na konstrukcję opartą na obudowie iPhone’a 8, już tego złącza nie posiada.

Poręczna i wygodna obudowa

Dla niektórych zbyt kanciasta, dla innych zbyt mała, ale grono sympatyków takiej stylistyki obudowy oraz skromnych wymiarów urządzenia nie brakuje. Telefon świetnie leży w jednej ręce, można go obsługiwać jedną dłonią (nawet posiadając nieduże dłonie), a rozmowa telefoniczna (jeśli takowe wykonujecie) nie jest tak nieporęczna, jak w przypadku (za) dużych smartfonów. Siła przyzwyczajenia sprawia, że szukamy przycisku blokady na prawej krawędzi, gdzie go oczywiście nie ma, bo nadal znajduje się na szczycie obudowy.

Argumenty przeciw zakupowi iPhone SE (2016):

Czterocalowy ekran to niewiele wobec dziś projektowanych aplikacji i stron

Choć do niektórych zadań 4-calowy ekran będzie wystarczający, o tyle przeglądanie niektórych stron internetowych lub korzystanie z aplikacji nie będzie zbyt wygodne. Wszystko rozbija się oczywiście o dostępną przestrzeń do wyświetlenia treści, a w przypadku komunikatorów – gdzie blisko połowę wyświetlacza zajmuje klawiatura – pozostaje jej naprawdę niewiele. Dla niektórych użytkowników może to być zdecydowanie za mało.

Przedni aparat

Jeśli nawet okazyjnie robicie zdjęcia przednim aparatem (a wiemy, że zdarza się to nie tylko tym, którzy uwielbiają „selfiaki”), to niestety iPhone SE może rozczarować nawet tych, którzy nie mają dużych wymagań. Aparat ten pochodzi z modelu 5S i jego możliwości są naprawdę ograniczone pod względem ostrości, balansu bieli i ekspozycji