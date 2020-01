Nowe iPhony w całości z materiałów z odzysku? Odważne plany Apple

Planem amerykańskiego koncernu jest poleganie podczas produkcji całkowicie na materiałach uzyskanych z recyclingu starych urządzeń zamiast kupowania ich od dostawców. Czy to jednak możliwe? Analitycy twierdzą, że nie, co oczywiście nieco temperuje entuzjazm osób walczących o czyste środowisko. Kyle Wiens z popularnego serwisu iFixit twierdzi wręcz, że lepiej byłoby gdyby firma skupiła się na naprawianiu starych modeli iPhonów niż próbach uzyskania z nich jak największej ilości materiałów i części z odzysku.

Możliwe, że już nie korzystasz ze swojego urządzenia, ale wciąż są szanse na to, by dało ono jeszcze coś od siebie. Jeśli jest w dobrym stanie, pomożemy mu znaleźć nowego właściciela. Jeśli nie, wyślemy sprzęt do współpracującej z nami firmy recyclingowej by odzyskać jak najwięcej cennych materiałów i mniej zabierać od naszej planety. Jeśli to iPhone, może nawet pójść do Daisy, naszego robota do rozmontowywania dzięki któremu jesteśmy w stanie wydajnie odzyskać części.