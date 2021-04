W aplikacji Discord na iPhone nie skorzystacie już z serwerów dla dorosłych

Za kilka dni Discord wprowadzi zmiany, które wymusiło na nich Apple swoim regulaminem. Treści NSFW będą automatycznie blokowane – a może nie tyle blokowane, co najzwyczajniej w świecie… niedostępne. Nie trzeba było długo czekać na reakcję w temacie. Discord próbuje grać według reguł Apple, użytkownicy są niezadowoleni, obserwatorzy rozbawieni (bo przecież wciąż będzie można z nich korzystać na komputerach, na Androidzie, a nawet na iOS… tyle że w przeglądarkach), ale nie brakuje też punktujących ich obserwatorów. Jednym z nich niewątpliwie jest Matthw Bischoff, który kilka lat temu podobną historię zaliczył pracując nad aplikacją Tumblr. Jak wspomniał na Twitterze – jego weekendową pracą stało się szukanie luk, które pozwolą zachować treści dla dorosłych w aplikacji Tumblr na iOS przed kilkoma laty.

When we dealt with this at Tumblr, it became my full time jobs for weeks to find incredibly complex ways to appease Apple’s censors. This happened every time they found a sexy blog they didn’t like. It’s absurd.

— Matthew Bischoff (@mb) April 13, 2021