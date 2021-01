iPhone 12 może jest nudny, ale pozwolił Apple na podwojenie udziału w ogromnym rynku

18 milionów iPhone’ów w Chinach. Nowe modele sprzedają się jak świeże bułeczki

Według najświeższego raportu Digitimes, rodzina iPhone’ów 12 bardzo przypadła do gustu chińskim użytkownikom smartfonów. Z ostatnich statystyk wynika, że tamtejsi użytkownicy kupują więcej modeli 5G niż 4G. Przygotowują się do nowej ery mobilności, w którą najnowsze modele iPhone’ów idealnie się wpisują, dlatego to głównie one odpowiedzialne są za ten wielki sukces. A warto zaznaczyć, że Państwo Środka zdominowane jest przez lokalnych producentów — 78% udziału w rynku mają produkty Huawei, Xiaomi, Oppo oraz Vivo. Wynik Apple jest naprawdę imponujący — i nikogo raczej nie powinno dziwić, że firma godzi się na wiele ustępstw związanych z App Storem i tamtejszą cenzurą niewygodnych dla polityków treści…

