Notch zniknie najwcześniej w iPhone 14, czyli za dwa lata. Trochę słabo

Patent jest bardzo ciekawy, bo sugeruje, że firma mogłaby umieścić czujniki pomiędzy wyświetlanymi przez ekran pikselami. Drugą opcją jest ulokowanie ich na krawędziach ekranu. Część czujników Apple testuje również pod ekranem, choć nie wygląda by to właśnie takie rozwiązanie miało najbardziej interesować firmę. Wspomniane wyżej czujniki związane mają być z różnego rodzaju światłem – w tym podczerwienią, chodzi więc nie o przyciemnianie ekranu i dostosowywanie jego jasności do warunków otoczenia, ale najprawdopodobniej właśnie FaceID – jakkolwiek ten system miałby się w przyszłości nazywać. Ba, wygląda na to, że Apple zamierza też dublować czujniki gdyby któryś został zasłonięty dłonią użytkownika.

Kiedy zmiany i kiedy pozbędziemy się notcha w iPhonach?

Niestety nieprędko. Choć iPhone 12 nie został jeszcze oficjalnie pokazany, źródła z których często dostajemy wycieki dotyczące nowych sprzętów firmy jasno wskazują, że notch będzie obecny również w iPhone 13, choć ma być on zauważalnie węższy niż w obecnych modelach. Oznacza to jednak, że najwcześniej pozbędziemy się wcięcia w iPhone 14, czyli…w 2022 roku. Patrząc na to jak rozwija się technologia producentów smartfonów z Androidem, będziemy już dawno przyzwyczajeni do aparatów i czujników pod ekranami – ba, przecież dziś naturalne są małe dziurki na kamerę do selfie lub przedni aparat w wysuwanym mechanizmie, co w konsekwencji daje nam ekran na całym froncie urządzenia. Jasne, Apple ma na swoje usprawiedliwienie FaceID, którego konkurencja nie ma, ale jakoś ciężko mi sobie wyobrazić by jeszcze przez dwa lata iPhony tak bardzo odstawały wizualnie od pozostałych smartfonów. Bo to trochę zabawne, że sprzęty za mniej niż tysiąc złotych wyglądają z przodu bardziej nowocześnie niż wyceniony na 6 tysięcy złotych iPhone.

Nie żeby notch w moim iPhone 11 jakoś bardzo mi przeszkadzał, ale jednak wypadałoby by firma która sprzedaje najpopularniejsze na świecie smartfony wyznaczała trendy i nowości w branży, a nie wypuszczała co roku smartfona ze szpecącym czarnym paskiem.