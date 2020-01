Skoro jesteśmy już w 2020, świąteczne szaleństwo zakupami za nami, to możemy już pełną parą odpalić machinę plotek i domniemywań na temat nadchodzących Phone’ów — tych w 2020 i tych w 2021. Im bliżej „dnia zero”, tym bardziej będą one prawdziwe i ostatecznie podczas premiery i oficjalnej zapowiedzi zaskoczy nas co najwyżej cena urządzenia. Można by rzec, że to już klasyka. Ale choć o tym że w najnowszych smartfonach od Apple miałoby zabraknąć notcha mówi się już od dawna, to teraz dochodzą niepokojące plotki na temat tego, że zestawu zaawansowanych kamer i czytników nie uda się umieścić pod ekranem. Naturalną konsekwencją rezygnacji z niesławnych zakoli będzie więc… powrót do czytnika linii papilarnych.

Czytnik linii papilarnych zamiast Face ID: brzmi jak (niechciany) powrót do przeszłości

Ilu użytkowników, tyle opinii. Zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem tego jak z każdą generacją iPhone’ów czytniki linii papilarnych działają szybciej, sprawniej i… dla lwiej części użytkowników okazują się mniej problemowe niż kiedykolwiek wcześniej. Niestety: ze względu na moje problemy skórne i zmieniającą się fakturę kciuka, trudno mi mówić o efektywności tego rozwiązania w moim konkretnym przypadku. Zdarzały się dni, w których zmuszony byłem dodawać odcisk palca po kilka razy w odstępach kilku godzin, a zmiany wprowadzane w kolejnych iOS pozwalające dopiero po kilku nieudanych próbach przejść do wpisywania kodu PIN doprowadzały mnie do szału. W Macbooku nie korzystam z niego w ogóle — szkoda nerwów. Face ID, dla odmiany, nie sprawia mi najmniejszych problemów. Dlatego mam cichą nadzieję, że na plotkach się skończy — i ostatecznie nie wrócą w swoich topowych smartfonach do czytników linii papilarnych. Nawet jeżeli te miałyby zostać ukryte pod ekranem.