Powerbank Apple z MagSafe na zdjęciach. Raczej Wam się nie spodoba…

Etui z akumulatorami od Apple od zawsze były obiektem wielu dyskusji. Nawet te dedykowane starszym modelom iPhone’ów pamiętamy do dzisiaj, bo określane były garbem dla smartfona. I rzeczywiście, umiejscowienie go na tle całej bryły telefonu było dosyć niefortunne, a gdyby było symetryczne to całość prezentowałaby się o niebo lepiej. W przypadku nowego powerbanka, który nie wymaga etui, by z niego korzystać, bo wyposażono go w MagSafe, sytuacja jest bardzo podobna.

Jak akumulator MagSafe wygląda na żywo

Dopóki nie ujrzeliśmy na żywo nowego akcesorium Apple, mało kto podejrzewał, że oficjalne zdjęcia – ukazujące sprzęt z jednej perspektywy – skrywają to, jak masywna jest bateria. Na zdjęciach wykonanych przez Stevena Rusella, klienta Apple Store, któremu udało się kupić akcesorium w weekend, można zobaczyć jak w rzeczywistości prezentuje się nowy gadżet Apple. Być może znajdą się tacy, którym wygląd nie będzie przeszkadzał, bo najważniejsza będzie praktyczność i użyteczność baterii, ale trzeba przyznać, że całość nie wygląda zbyt atrakcyjne.

