W przyszłym roku czas odesłać zasłużone iPhone 6S i SE na emeryturę

iPhone’y cieszą się opinią smartfonów z wieloletnim wsparciem producenta. I trudno z tym dyskutować — niezależnie od modelu, może on liczyć co najmniej na kilka kolejnych wersji systemu — udostępnianych w tej samej chwili, co najnowszym flagowcom. To czy na nowej wersji systemu będzie działać równie dobrze co na poprzedniej pozostaje już ruletką — bo z jednymi jest lepiej, z innymi gorzej. Ale fakty są takie, że opcje które da się przemycić na stare urządzenie wciąż tam docierają i… działają. Po prostu i aż. Ale wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku wsparcie stracą dwa uwielbiane modele smartfonów Apple. Chociaż po takim czasie, raczej nikt nie powinien mieć specjalnych powodów do płaczu.

iOS 15 nie trafi na iPhone 6S oraz iPhone SE

Pięć lat wsparcia to imponujący, jak na standardy smartfonów, wynik. I faktycznie — iPhone 6S wspierany był od 2015, do 2020 roku, pierwszy SE nieco krócej, bo debiutował wiosną 2016 roku. Ale z ostatnich raportów The Verifier wynika, że po debiucie iOS 15 oba modele napędzane procesorem A9 nie otrzymają wsparcia dla wersji systemu która zadebiutuje przyszłej jesieni.

The Verifier ma bogatą historię iOSowych plotek — z których wiele się już sprawdziło. Dlatego też na miejscu użytkowników lubiących mieć dostęp do najnowszej wersji oprogramowania, a korzystających ze smartfonów sprzed kilku lat, powoli szykowałbym się do wymiany smartfona na nowszy model. Myślę że po takim czasie raczej nikt nie będzie odczuwał tęsknoty, a jeżeli pożegnanie z iPhone 6S okaże się bolesne, można zawsze przesiąść się na iPhone SE 2020 — rozmiar ten sam, przycisk jest, ale wszystko napędzane procesorem z iPhone’a 11.