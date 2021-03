iPhone 13 i AirPods 3. generacji będą dokładnie takie, jakich oczekuję – nowe wieści

Nie bez przypadku nawiązałem do przełomowego momentu premiery iPhone’a X, bo właśnie wtedy rozpoczął się nowy rozdział w historii smartfona Apple pozbawionego charakterystycznego przycisku Home z wbudowanym Touch ID. Takie modele nie zniknęły kompletnie z oferty, bo obecny w niej był iPhone 8 oraz dwie generacje iPhone’a SE, ale we flagowych modelach postawiono na Face ID. Nie byłem z początku przekonany do tego rozwiązania, ale po kilku miesiącach z iPhone’em X zdołałem je docenić. Ostatni rok pokazał nam jednak, że większa swoboda i uniwersalność w metodach odblokowywania smartfona jest na wagę złota, dlatego na sile przybrały plotki o powrocie Touch ID w bezramkowych iPhone’ach. Wielu spodziewało się, że już iPhone 12 wprowadzi czytnik odcisku palca, np. w przycisku blokady, ale tak się niestety nie stało.

Trudności z odblokowaniem iPhone’a za pomocą Face ID w maseczce, Apple pragnie rozwiązać częściowo przez opcję odblokowywania przy użyciu Apple Watcha. Taka możliwość będzie dostępna w iOS 14.5 i towarzyszącej mu wersji watchOS, ale to nie wszystko, co planuje firma. Do mediów docierają bowiem plotki o zwiększonych szansach pojawienia się Touch ID wbudowanego w ekran w iPhonie 13. W ostatnich tygodniach obszernie komentowano szanse usunięcia wszystkich portów z co najmniej jednej wersji iPhone’a 13 oraz redukcji rozmiaru wcięcia u góry ekranu (notch), ale to właśnie powrót Touch ID byłby dla mnie kluczową cechą nowego modelu, która mogłaby przekonać mnie do zmiany telefonu. I nie chodzi tu nawet o kwestię pandemii i maseczek, ale także zwykłej codzienności i szybszego oraz bardziej komfortowego odblokowywania telefonu w niektórych okolicznościach.

