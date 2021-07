Wiemy już jak będą wyglądały tegoroczne iPhone’y. Co jeszcze wiadomo przed premierą?

Coroczna premiera iPhone’ów to zawsze duże wydarzenie w świecie elektroniki użytkowej. To właśnie do smartfona Apple porównywane są produkty konkurencji – to jego podzespoły i jakość działania wciąż wyznacza trendy, pomimo tego, że w wielu aspektach producenci z Androidem dogonili (a nawet – przegonili) firmę z Cupertino. Dlatego wiele osób przed premierą zastanawia się, jak będzie wyglądał (i działał) nowy iPhone. Na szczęście, im bliżej do premiery, tym więcej wiemy o telefonach z logo nadgryzionego jabłka. W tym wpisie podsumujemy to, co wyciekło do sieci przed premierą.

Oto, jak wyglądać będą nowe iPhone’y

Jeżeli chodzi o wygląd iPhone’a, to pierwszym newsem, który obiegł świat już jakiś czas temu, była informacja, że choć iPhone’y dalej będą miały swojego notcha, to będzie on znacznie mniejszy niż w poprzednikach. Wiemy to, ponieważ do sieci wyciekły zdjęcia przednich paneli smartfonów.