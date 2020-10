Jak już wiemy Orange, Play i T-Mobile uruchomili 5G na swoich nadajnikach wykorzystując część dostępnego pasma 2100 MHz, z kolei Plus jako jedyny z operatorów „wielkiej czwórki” postawił na częstotliwość TDD 2600 MHz. Dlatego też u tego operatora nie zadziała 5G na smartfonach, które działają u pozostałej trójki, z uwagi na zastosowaną w nich specyfikację.

W przypadku wszystkich modeli iPhone 12 okazuje się, że ich specyfikacja pozwala na korzystanie z 5G u każdego z naszych operatorów.

Model 5G Bands LTE Bands Country or Region iPhone 12 (Model A2403) n1 (2100 MHz) 1 (2100 MHz) Poland iPhone 12 mini (Model A2399) n2 (1900 MHz) 2 (1900 MHz) iPhone 12 Pro (Model A2407) n3 (1800 MHz) 3 (1800 MHz) iPhone 12 Pro Max (Model A2411) n5 (850 MHz) 4 (AWS) n7 (2600 MHz) 5 (850 MHz) n8 (900 MHz) 7 (2600 MHz) n12 (700 MHz) 8 (900 MHz) n20 (800 DD) 12 (700 MHz) n25 (1900 MHz) 13 (700c MHz) n28 (700 APT) 17 (700b MHz) n38 (TD 2600) 18 (800 MHz) n40 (TD 2300) 19 (800 MHz) n41 (TD 2500) 20 (800 DD) n66 (AWS-3) 25 (1900 MHz) n77 (TD 3700) 26 (800 MHz) n78 (TD 3500) 28 (700 APT) n79 (TD 4700) 30 (2300 MHz) 32 (1500 L-band) 34 (TD 2000) 38 (TD 2600) 39 (TD 1900) 40 (TD 2300) 41 (TD 2500) 42 (TD 3500) 46 (TD Unlicensed) 48 (TD 3600) 66 (AWS-3)

Na stronach Apple w części poświęconej dostępnej specyfikacji w naszym kraju znajdziemy wszystkie częstotliwości (2100 MHz i 2600 MHz) 5G naszych operatorów w smartfonach iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

Co ważne dla kupujących teraz nowe iPhone 12, będą one działały również we właściwym 5G w Polsce na częstotliwościach 3700 MHz i 3500 MHz, które zostaną udostępnione przez naszych operatorów po zakończeniu aukcji 5G.

Źródło: Speedtest.pl.