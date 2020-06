iOS 14 zdradza ważny szczegół na temat iPhone’a 12 Pro

Nie da się ukryć, że w pewnych aspektach Apple jest daleko w tyle za nowoczesnymi smartfonami z Androidem — chodzi konkretnie o ekrany wykorzystywane w iPhone’ach. Choć mamy OLED (Super Retina XDR) ze wsparciem HDR, czy wysokiej klasy wyświetlacz LCD IPS (Liquid Retina HD), czy wykorzystywany w iPadach Pro Liquid Retina. Jednak oferują one nadal odświeżanie na poziomie 60 Hz — co w dzisiejszych czasach jest śmiesznie mało i dla osób, które chciałyby przejść na iOS może być to jeden z powodów, który do tego zniechęci. Wszystko wskazuje na to, że to się zmieni w tym roku. iPhone 12 Pro ma być wyposażony w ekran obsługujący odświeżenie 120 Hz.

iPhone 12 Pro z odświeżaniem ekranu na poziomie 120 Hz? Potwierdza to iOS 14

My iPhone 11 Pro Max shows a “limit frame rate” option. However, the second screenshot (from @BenGeskin’s iPhone 11) doesn’t show this. Both iOS 14… 🤔🤔 120 HZ confirmed? pic.twitter.com/yntPV9ppBH — Isaac 💫 (@JunoTecho) 23 czerwca 2020

Wszystkiego dowiadujemy się dzięki pierwszej becie iOS 14, którą Apple udostępniło deweloperom tuż po prezentacji otwierającej tegoroczne WWDC. System wprowadza wiele ciekawych rozwiązań i choć jest w fazie testów, już teraz może zdradzić kilka szczegółów na temat zbliżającej się premiery iPhone’a 12 i 12 Pro. Zainstalowana beta na iPhone 11 Pro Max, w ustawieniach Dostępność > Ruch pojawiła się opcja Ograniczaj częstotliwość klatek. Oczywiście na iPhone 11 Pro Max niczego ona nie zmienia, ale może to potwierdzać, że iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max może z tej technologii korzystać. Co ciekawe, opcji tej nie znajdziecie na becie iOS 14 zainstalowanej na iPhone 11.

W sieci pojawiają się jednak komentarze, że to tylko wypadek przy pracy. To wciąż tylko beta, wiele funkcji nie działa, części rozwiązań pokazanych w poniedziałek jeszcze nie ma, a opcja ta pojawiła się na iPhonie przez przypadek. Z funkcji Ograniczaj częstotliwość klatek korzystają już użytkownicy iPadów Pro z iPadOS 13 i być może to kwestia podobieństwa systemów, że funkcja ta pojawiła się też w iOS w wersji 14.

Zobacz też: Prowokacje i wojna Apple z wyciekami w tle WWDC 2020?

Warto jednak trzymać rękę na pulsie. Dotychczasowe przecieki dotyczące tegorocznej linii iPhone’ów sugerują, że także i na tym urządzeniu w końcu pojawi się wyższe odświeżanie ekranu. Niestety nie każdy będzie mógł tego doświadczyć. Jeśli wierzyć informacjom, ProMotion zarezerowane będzie jedynie dla modeli z dopiskiem Pro.