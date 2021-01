Kwestia zbliżenia, czyli zooma jest chyba oczywista. Niby iPhonem 12 Pro da się zrobić stukrotny zoom, jednak bardzo szybko obraz będzie wycinany z głównej matrycy, co oczywiście przekłada się na jakość – zaskakująco dobrą jak na takie działanie, jednak nieporównywalnie gorszą niż w zaopatrzonym w aż dwa teleobiektywy Samsungu Galaxy S21 Ultra. Pewnym usprawiedliwieniem dla Apple może być kwestia podejścia do teleobiektywów. Amerykańska firma nigdy nie promowała ich do czegokolwiek więcej niż bardziej naturalnych zdjęć portretowych. Z drugiej strony koreański Samsuns już w poprzednim modelu Galaxy S machnął przy aparatach duży napis „100x Space Zoom”, ewidentnie widać więc, że to dla nich niezwykle ważna funkcja nowych smartfonów, którą dodatkowo rozwinęli w tegorocznym modelu. W zdjęciach makro Galaxy S21 Ultra też jest niekwestionowanym zwycięzcą, również jeśli chodzi o o szybkie ostrzenie na obiektach, których bliższy kadr chcemy złapać.

Co jednak dziwne i ciekawe zarazem, to iPhone 12 Pro pozwala błyskawicznie i bez wyraźnego przeskoku zmieniać obiektywy, podczas gdy w Galaxy S21 Ultra nie jest to tak płynne.