iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max: porównanie smartfonów

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max — który wybrać?

Wybór spośród tych czterech, tak naprawdę bardzo do siebie zbliżonych, modeli nie jest sprawą oczywistą, ani wyjątkowo łatwą. Sam jestem urzeczony niewielkimi rozmiarami iPhone’a 12 mini — i jeżeli decydowałbym się w tym roku na wymianę urządzenia, to właśnie ten sprzęt trafiłby do mojego koszyka z zakupami. Jednak różnice cenowe są ogromne — między najtańszym iPhone 12 mini, a iPhone 12 Pro Max to w ich najtańszych wariantach aż 2100 PLN. Dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: który iPhone 12 wybrać, bo wszystko zależy od osobistych preferencji użytkowników. Jeżeli sam miałbym wskazać urządzenie które będzie sprzeda się najlepiej, to prawdopodobnie będzie to zwykły iPhone 12 — średni rozmiarowo i dużo bardziej przystępny cenowo. Ale niech każdy dobiera według potrzeb i… własnych możliwości!