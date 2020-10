Ale nie wszystko, co piszą w sieci jest aż tak optymistyczne. Gareth Beavis z TechRadar zauważa, że faktycznie – iPhone 12 ma w sobie potencjał, ale nie są to aż tak znaczące zmiany jeśli spojrzeć na poprzednia generację. Szczególnie jeśli chodzi o 5G – ok, Apple wprowadziło obsługę szybkiej sieci bezprzewodowej, ale to od innych producentów aplikacji oraz dostawców sieci zależy na ile ten potencjał zostanie wykorzystany. Sam iPhone 12 nie wydaje się też aż tak bardzo inny niż iPhone 11, no chyba że chodzi o cenę.

Podobnie do tematu podchodzi Lauren Goode z Wired. To świetny, bardzo wydajny smartfon z udanymi aparatami. Zaznacza jednak, by nie kupować drogiego (względem poprzedniego modelu) iPhona 12 jedynie ze względu na 5G. Powtarza się więc to, co słyszymy od jakiegoś czasu – 5G to przyszłość, ale jeszcze teraz nie jest to technologia, przez którą użytkownik smartfona powinien zmieniać urządzenie.

Według Chrisa Velazco z serwisu Egadget (zachwyconego nowymi iPhonami) różnica między bazowym modelem iPhone a modelem Pro nie jest już tak zauważalna.

Patrick Holland z Cnet mając do testów oba modele, chętniej sięgał po iPhone 12 Pro. Ale nie ze względu na dodatkowy obiektyw czy skaner LiDAR. Sprzęt jest lżejszy i lepiej niż bazowy model leży w dłoni.

Joanna Stern z Wall Street Journal twierdzi natomiast, że MagSafe jest świetny, ale tylko w teorii. Gdy na przykład używała kosztującego 59 dolarów skórzanego portfela, po wsunięciu go z telefonem do kieszeni, akcesorium się odczepiało. No chyba nikt nie chciałby w ten sposób zgubić portfela z kartami, prawda?

The Verge i inews podnoszą, że iPhone 12 Pro ma świetne aparaty, które robią kapitalne zdjęcia i kręcą bardzo dobre filmy, choć nie jest to rewolucja względem modelu iPhone 11 Pro. Ale sam wpadłem niedawno na materiał wideo Petera McKinnona, popularnego fotografa, który wziął w obroty iPhone 12 Pro zarówno jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, jak i wideo. Obejrzyjcie cały materiał, bo sprzęt robi wrażenie, ale można to podsumować krótko – iPhone 12 Pro fantastycznie radzi sobie ze zdjęciami w dzień, w nocy (tryb długiego naświetlenia również w obiektywy szerokokątnym), HDR jest kapitalny, a telefon radzi sobie wybornie z wideo.

Warto też zobaczyć podsumowanie recenzji The Verge, w której serwis jasno napisał, że iPhone 12 Pro nie oferuje względem modelu 12 aż tyle więcej, by usprawiedliwiać większy wydatek. iNews chwali w swoim podsumowaniu aparaty, podnosi jednak wysoką cenę modelu Pro, niezbyt przydatny skaner LiDAR (choć z potencjałem) – oczywiście jeśli chodzi o jego wykorzystanie do czegoś innego niż tylko zdjęcia oraz brak możliwości wykorzystania dobrodziejstw sieci 5G w związku z kiepską infrastrukturą w UK.

No cóż, z jednej strony mamy więc sporo zachwytów, z drugiej jednak trochę rozczarowania że zmiany nie są aż tak znaczące względem ubiegłorocznych modeli. Teraz pozostaje jedynie czekać na własny egzemplarz testowy i zobaczymy, czy warto przesiadać się na nowszy model. Ja już na bazie konferencji zdecydowałem natomiast, że nie zmienię swojego iPhona 11 na iPhona 12.

źródło (tam też znajdziecie linki do przytoczonych recenzji)