Ile iPhone z iOS 14.2 wytrzymuje na jednym ładowaniu? Wychodzi, że… godzinę

iPhony z serii 12 borykają się z tyloma problemami, że ciężko już o nich pisać nie przyszywając sobie łatki „hejtera”. Pomimo tego, że nie jestem jakimś wielkim fanem rozwiązań Apple nawet mi wydaje się nieprawdopodobne, że firma z modelu na model dała radę pokpić aż tyle rzeczy. Jeżeli podsumować doniesienia tylko z ostatniego czasu, to mieliśmy do czynienia z problemami z ekranem we wszystkich modelach nowych iPhone’ów. W przypadku iPhone’a mini dodatkowo ekran miał problemy z responsywnością. Co do tego? Ano anteny, czyli problem z gubieniem sygnału, który sprawił, że niektórym użytkownikom przypomniały się stare czasy antennagate. Trzeba tu też wspomnieć chociażby o problemach z ładowaniem indukcyjnym, przez który ładowarki Magsafe działają „w kratkę”. To jednak jak się okazało nie jedyny kłopot jaki użytkownicy iPhone’ów mają z ich bateriami, a wszystkiemu winne iOS 14.2.

iPhone potrafi rozładować się błyskawicznie. Prawdopodobnie jest to problem z odczytem stanu baterii.

Problemy z drenażem baterii w nowych modelach były sygnalizowane już wcześniej, jednak dopiero po aktualizacji do iOS 14.2 dały o sobie znać w naprawdę dużej skali. Wcześniej użytkownicy skarżyli się, że w nocy ich iPhone potrafi stracić od 20 do 40 proc. naładowania baterii. Jeżeli jednak wierzyć doniesieniom na reddicie i w oficjalnym forum Apple, użytkownicy telefonów które zostały zaktualizowane borykają się z naprawdę nietypowym zachowaniem baterii. Telefony potrafią się błyskawicznie rozładować. Zarejestrowane zostały przypadki w których bateria od 100 do 50 proc. rozładowywała się w 30 minut. Problem ten dotyka wszystkich urządzeń posiadających iOS 14.2 więc nie jest to błąd w konstrukcji iPhone’a 12.