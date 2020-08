iPady i iPhone’y z zainstalowanym Fortnite kosztują teraz majątek

Zainstalowany Fortnite dodaje iPadom oraz iPhone’om wartości. Nawet kilkaset dolarów

Aukcje te naprawdę potrafią zadziwić. Z jednej strony: można się było tego spodziewać, to nie pierwszy raz. Tak było ze smartfonami i tabletami gdy Flappy Bird wyleciał ze sklepików, tak było po skasowaniu PT z PlayStation Network. Wtedy też za PlayStation 4 z zainstalowanym demkiem ludzie liczyli sobie grube pieniądze. Ale o ile demo PT po prostu działało, to tutaj gwarancji nie mamy żadnej. Nie jest wykluczone, że za kilka dni (ba, możliwe że nim przesyłka z urządzeniem do nas dotrze), będzie już pozamiatane. Patrząc na oferty takie jak ta, z iPadem siódmej generacji wycenionym na 900 dolarów — przecieram oczy ze zdziwienia. Bo za takie pieniądze można kupić dużo lepszego pod każdym względem iPada Pro — co zresztą serdecznie polecałbym zrobić wszystkim zainteresowanym. Jakby co, to iPhone 8 Plus za 4,500 dolarów też nie jest dobrą ofertą. Mimo zainstalowanego Fortnite’a.