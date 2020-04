Miałem też okazję dłużej lub krócej bawić się tabletami z Androidem. Droższym konstrukcjom trudno jest cokolwiek zarzucić, ale kosztują podobnie jak iPad, a z tańszymi lepiej nawet nie zaczynać, bo trapią je te same problemy co Transformera. Trudno byłoby mi dzisiaj polecić jakikolwiek tablet z Androidem, pomimo, że mam smartfona z tym systemem. O ile jednak udanych smartfonów nie brakuje, o tyle trudno trafić na wart uwagi tablet, który byłby wyraźnie tańszy niż podobny produkt z logo Apple. A skoro kosztuje podobnie, to po co kupować protezę? ;) W przypadku smartfonów, przynajmniej do czasu premiery iPhone SE 2, było całkiem inaczej, różnica w cenie była dużo większa.

iPad ratuje mi życie, dosłownie

I nie piszę tego wcale aby się tutaj czymkolwiek pochwalić. Jak już wspomniałem mam iPada Air pierwszej generacji, to produkt który debiutował pod koniec 2013 roku, prawie 7 lat temu. Jak myślicie, co by się dzisiaj dało zrobić ze smartfonem, który ma 7 lat? Podejrzewam, że dałoby się zadzwonić i niewiele więcej. Tymczasem iPad w mojej rodzinie cały czas jest bardzo intensywnie użytkowany. Przeszedł aktualizacje od iOS 7 do iOS 12 i nowszej wersji nie dostanie, więc pewnie niedługo zaczną się problemy z kompatybilnością nowych wersji aplikacji, mimo wszystko, to już ponad 6 lat z jednym urządzeniem. To poniekąd jego przekleństwo, bo skoro dobrze działa, to po co kupować nowszy model?

Mój iPad nadal ma nawet oryginalną baterię i wcale nie trzeba jej ładować co 5 minut, z powodzeniem zapewnia kilka dobrych godzin użytkowania. I nawet jeśli czasami „zamula” to nadal jest używalny, a co pewnie nawet ważniejsze, odporny na dzieci. Nie zliczę ile razy spadł na ziemię, to pamiętają wszystkie rysy na obudowie i ekranie. Nie wspomnę też ile razy był wyklejony cukierkami czy innymi niezidentyfikowanymi substancjami, technicznie nadal jest bez zarzutu.