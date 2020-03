Niezależnie od tego, czy i kiedy odbędą się następne konferencje Apple, firma szykuje ogrom nowości, a my poznaliśmy sporo szczegółów. Nowy iPad Pro, iPhone 9/SE 2, Apple TV, a także AirTags i aktualizacja iOS-a to tylko niektóre z nich.

AirTagi, nowy iPad Pro, tańszy iPhone z Touch ID oraz Apple TV

Zgodnie z oczekiwaniami Apple planuje zaprezentować odświeżony model iPada Pro. Z zewnątrz najbardziej zauważalną zmianą będzie wyposażenie go w trzy obiektywy i system aparatu znany z iPhone 11 Pro. Dodatkowym elementem ma być czujnik ToF 3D, który odpowiada za niezwykle dokładne mapowanie przestrzeni dzięki pomiarom czasu, jaki potrzebuje wygenerowana wiązka światła na powrót do sensora. Wizualnie tablet Apple ma się nie zmienić, ale możemy oczekiwać zaktualizowanej specyfikacji i wzrostu wydajności.

Niekończące się przecieki na temat iPhone 9/SE 2 zostają potwierdzone po raz kolejny. Tym razem wspomniano o urządzeniu wyposażonym w czytnik Touch ID, ale nie wiemy jak ostatecznie będzie wyglądać ten smartfon. Być może przejmie on budowę iPhone 8, ale niewykluczone, że Apple pokusiło się o uczynienie tej bryły bardziej kanciastą na wzór poprzednich iPhone 5/5S/SE.

Apple pracuje też nad nową wersją przystawki Apple TV, ale trudno stwierdzić, co dokładnie może być w niej zmienione, gdyż aktualny model jest w stanie sprosta większości, jeśli nie wszystkim oczekiwaniom pod względem wydajności i wspierania technologii audio-wideo jak Dolby Vision i Dolby Atmos. Całkiem możliwe, że tym razem dołączany do zestawu pilot zostanie zaprojektowany kompletnie od nowa, a o to prosi sporo użytkowników od dłuższego czasu.

Najciekawiej z całego tego zestawienia zapowiada się zupełna nowość, czyli AirTagi wyposażone w moduł Bluetooth. To niewielkie urządzenia, zasilane tradycyjnymi bateriami, które będziemy mogli przyczepić do kluczy, portfela czy innych ważnych przedmiotów, by ich nie zgubić. Oczywiście takie rozwiązania już są na rynku, ale znając Apple można śmiało zakładać, że w przypadku ekosystemu urządzeń jednej firmy może to działać jeszcze lepiej.

Nowości w iOS 14