Planujesz zakup iPada Pro? Wstrzymaj się, wkrótce warianty z nowymi ekranami

Według ostatnich plotek, nie jest wykluczone że jesienią przyszłego roku Apple miałoby wprowadzić na rynek jeszcze jeden iPad Pro, w którym to zaproponowaliby jeszcze nowszy ekran — tym razem miałby to być powiew świeżości dla 11-calowego wariantu. A skoro mowa o jesiennej premierze, to wierzę, że nie zabrakłoby tam również nowszego procesora — w końcu to jesienią zawsze otrzymujemy nowości w tym temacie. W raporcie The Elec czytamy, że za produkcję ekranów OLED do iPadów Pro odpowiedzialny będzie nikt inny, tylko Samsung. Miałyby to być podzespoły wyprodukowane w innowacyjny sposób, który uchroni je przed wypaleniami. Oczywiście to wszystko w sferze domysłów na podstawie przecieków, ale też nie wyobrażam sobie, by modele z nowymi ekranami pozbawione były takich usprawnień jak (dostępne w modelach z 2018 roku) odświeżanie 120Hz.

O ekranach mini-led w iPadach rozprawia się od dłuższego czasu, dlatego też… podchodziłbym do tematu ostrożnie — bo aż trudno mi uwierzyć w to, że przy wiosennym odświeżaniu Apple w ogóle nie tknie 11-calowego modelu. A jak wiadomo ta technologia pozwoli im tworzyć nieco cieńsze urządzenia. Z drugiej strony… jeżeli faktycznie w tabletach Apple zobaczymy ekrany OLED jeszcze w przyszłym roku, to ani trochę nie będę zdziwiony, gdy gigant wypuści drugi, nowszy, model. Dlatego z aktualizacją wstrzymam się do jesieni. Wam też zalecałbym ostrożność.