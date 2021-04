M1 nie pomoże. iPad potrzebuje drugiego systemu operacyjnego

iPad dużo więcej już nie poczaruje. Czas na drugi system operacyjny w tablecie Apple

iPadOS jest super. Szybki, prosty w obsłudze, z solidną bazą aplikacji. Jak na tablet, czyli narzędzie stworzone przede wszystkim do konsumpcji treści – idealny. Problem polega jednak na tym, że Apple stale próbuje wmówić użytkownikom, że iPad może być ich nowym komputerem. No i jasne – może. Jeżeli korzystacie z komputera do przeglądania stron internetowych, rozmów na komunikatorach, oglądania YouTube’a i nie zależy wam na wygodnej wielozadaniowości – to jak najbardziej. Bo chociaż ekran da się podzielić i wstawić dwa okienka obok siebie, to nie próbujcie się nawet oszukiwać, że jest to równie wygodne co dwa okienka na komputerze czy nawet w tablecie konkurencji. Samsung Dex w Galaxy Tab S7 pokazuje jak to się robi, jak to powinno wyglądać, jak może dobrze działać.

I szczerze mówiąc, to nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której Apple serwuje swojemu najdroższemu w portfolio tabletowi autorski układ z komputerów i… zostaje TYLKO przy starym systemie operacyjnym. Porzucenie iPadOS też do mnie specjalnie nie przemawia, fajnie byłoby więc mieć wybór — tak jak to jest w Samsungu. Korzystasz z typowo tabletowej odsłony, albo uruchamiasz Dex i zyskujesz nowe opcje.