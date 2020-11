iPad Pro (2020) i iPadOS 14 – recenzja

Specyfikacja techniczna iPada Pro 11” (2020):

Wyświetlacz : 11-calowy ekran LED IPS o rozdzielczości 2388×1668 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie na poziomie 264 ppi. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów. Ekran wspiera ProMotion (odświeżanie do 120 Hz) i zapewnia pełne pokrycie przestrzeni barwnej DCI-P3,

Procesor: 8-rdzeniowy Apple A12Z Bionic (wyposażony w 4 wydajne rdzenie Vortex oraz 4 oszczędne rdzenie Tempest), koprocesor M12, układ NPU,

Procesor graficzny: 8-rdzeniowy,

Pamięć wbudowana: 256 GB NVMe,

Pamięć RAM: 6 GB,

System: iPadOS 14.1,

Aparat główny: szerokokątny 12 Mpix (f/1,8) ultraszerokokątny 10 Mpix (f/2,4) o polu widzenia 125°, skaner LiDAR,

Kamerka przednia: TrueDepth 7 Mpix (f/2,2),

Łączność: Bluetooth 5.0, Wi‑Fi 6 (802.11ax),

Port: USB-C 3.1, 2 x złącze magnetyczne (dla Apple Pencil i Magic Keyboard),

Audio: 4 głośniki w układzie stereo,

Bateria: litowo-polimerowa o pojemności 7600 mAh,

Wymiary: 247,6×178,5×5,9 mm,

Waga: 471g,

Cena w dniu publikacji: 964,05 €/ 4399 zł.

Wybór tego modelu był oczywisty

iPad Pro (2020) z 11-calowym ekranem zapewnia potrzebną mi przestrzeń roboczą, jednocześnie zachowując przystępne wymiary i niewysoką wagę. W efekcie sprawdza się do pisania tekstów, prowadzenia notatek, edycji zdjęć, surfowania po sieci, oglądania filmów i seriali, czytania mangi, manhwy i manhuy oraz do innych celów.

Przez wzgląd na ograniczenia oprogramowania iPad nie zastąpi mi komputera, więc wybór modelu z ekranem o większej przekątnej niejako mijał się z celem.

Szukałem sprzętu na lata, więc zakup iPada 8. generacji nie wchodził w rachubę, z kolei nowy iPad Air cechuje się licznymi kompromisami względem modelu Pro (2020), które wg mnie znacząco ujmują mu na atrakcyjności – ma mniej pamięci RAM (4 GB zamiast 6 GB), ekran bez wsparcia dla technologii ProMotion, słabszy system audio (dwa głośniki zamiast czterech), a także czytnik linii papilarnych zamiast Face ID.

Wyśmienite pierwsze wrażenie

Cienkość, lekkość, symetria. Te przymiotniki opisują mój pierwszy kontakt z iPadem Pro 2020.

Obudowa jest cienka, stosunkowo niewielka i poręczna, co sprawia, że z urządzenia korzysta się wygodnie zarówno w formie tabletu, jak i 2-w-1, choć za sprawą płaskich ramek wspomniana cienkość nie jest aż tak wyraźnie odczuwalna. Od strony wizualnej Apple postawiło na symetrię (zwaną przez niektórych estetyką głupców), zaokrąglone rogi (czy to ekranu, czy to obudowy, czy to obwódki wokół aparatów) i brak udziwnień, zatem całość zdecydowanie może się podobać. I mnie się podoba. Przede wszystkim nie wyglada odpustowo, a raczej zachowuje pewną surowość, prostotę i minimalizm.

Ekran

Wyświetlacz 11-calowego iPada Pro (2020) cechuje się rozdzielczością 2388×1668 pikseli, pełnym pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3 oraz niskim współczynnikiem odbić (1,8%), jednak tym, co wyróżnia go na tle nowego iPada Air, jest technologia ProMotion – dostosowywanie odświeżania ekranu do rodzaju wyświetlanych treści lub wykonywanych czynności. Dzięki temu przewijanie treści wyglada płynniej, pisanie i rysowanie wydają się być wolne od opóźnień, a w trakcie bardziej statycznych aktywności możliwe jest oszczędzanie energii. Różnica w płynności obrazu faktycznie jest zauważalna i ma pozytywny wpływ na finalne odczucia, jednak nie do tego stopnia, by brak tego rozwiązania w iPhone’ach mi przeszkadzał.

Ogólnie rzecz ujmując – od razu widać, że jest to panel LCD z najwyższej półki. Mimo tego nie jest pozbawiony wad. Pierwszą z nich jest czerń, która cechuje się w pełni wystarczającą głębią za dnia, jednak nocą przechodzi w ciemną szarość (co wynika z zastosowanego typu podświetlenia). Poza tym obrazowi brak ostrości, przynajmniej w trybie tabletu, gdy ekran znajduje się 20-25 cm od oczu. Szybko można się do tego przyzwyczaić, jednak niesmak pozostaje.

Audio

W tym miejscu Gigant z Cupertino zasługuje na zdecydowaną pochwałę – dzięki zastosowaniu systemu czterech głośników (dwa odpowiadają za reprodukcję dołu i średnicy, dwa za górę) dźwięk cechuje się dobrą – jak na tego typu urządzenie – głębią oraz zaskakująco solidnym basem, choć nie na tyle, by oddać charakter nastawionych na mocno basowe brzmienie tytułów. Dobrze wypadają instrumenty – iPadowi nie straszna gitara Neila Younga (np. „Words” (album Road Rock – Friends & Relatives), „Ordinary People” (album Chrome Dreams II) czy Rory’ego Gallaghera (np. „Bad Penny” (album Top Priority), “Easy Come, Easy Go” (Jinx)), skrzypce Lindsey Stirling (np. „Transcendence” (Live from London), „Waltz” (Brave Enough), harfa Cécile Corbel (np. „Sho’s Lament”, „Forbidden Love” (The Borrower Arrietty Soundtrack), czy pianino Animenza (np. „Unravel”, „aLIEz”), jednak nie do końca radzi sobie z damskim wokalem, jak Katherine Liner („Wanderers” (Tokyo Ghoul OST), czy Taylor Momsen („Love the Way You Lie” (Demo & Live (2009-2012)), które brzmią płasko i tracą na charakterze. Poza tym, system ten oferuje wysoką głośność dźwięku, a trzasków i innych powodujących dyskomfort dźwięków nie słychać nawet przy najwyższej głośności.

Aparaty

iPad Pro 2020 to pierwszy tablet Apple z układem trzech aparatów – szerokokątnym i ultraszerokokątnym na tyle oraz TrueDepth na przodzie. Niestety zabrakło modułu telefoto, który przydaje się do robienia zdjęć materiałów na tablicy podczas wykładów i zajęć lekcyjnych.

Jakość zdjęć oraz wideo wypada przeciętnie i zauważalnie ustępuje sztandarowym iPhone’om – obraz jest mocno zaszumiony, brak mu ostrości, szczegółowości i plastyczności, a i dynamika nie zachwyca. Często pojawia się również efekt pseudo-HDR, gdzie algorytm spłaszcza światła i cienie, nadając obrazowi nienaturalny wygląd.

Przykładowe zdjęcia: