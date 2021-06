iPad Pro w wersji maxi: 14 lub 16 cali. Po co komu taki tablet?

Ostatnie raporty Marka Gurmana z Bloomberga wydają się nie być tak rzetelne, jak te które pamiętamy sprzed kilku lat, gdzie właściwie… prawdzie każda wieść się sprawdzała. Podobnie jak Ming-chi Kuo i spółka – ostatnie miesiące to mocne chybił-trafił. I choć informacje te wydają się być prawdziwie szalone – podobno w najbliższych latach Apple miałoby wprowadzić do oferty jeszcze większe warianty laptopów. 14- i 16-calowe ekrany wydają się być z jednej strony idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy korzystają z nich głównie do rysowania. Z drugiej strony – już 12,9-calowy tablet jest znacznie większy i mniej wygodny do trzymania, automatycznie zatem większe warianty brzmią jeszcze gorzej — zwłaszcza, jeżeli mowa o dłuższej pracy. Szczerze mówiąc, poza ilustratorami (którzy przecież mają do wyboru wiele innych narzędzi o rozmiarach nawet kilkudziesięciocalowych) – taki sprzęt wydaje mi się zbytkiem łaski. Bo choć współpraca między komputerami a tabletami Apple stale się zacieśnia, to iPadOS wciąż pozostaje dużo biedniejszą sierotką, której brakuje możliwości — mimo że moc drzemiąca w tamtejszych podzespołach aż się gotuje, by zrobić jeszcze więcej.

No nic, może za kilka lat — coś się zmieni. Te ogromne iPady to kwestia raczej dalszej, niż bliższej, przyszłości…